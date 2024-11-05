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日圓走升還是貶？賀錦麗勝選料能給支撐、川普贏則提振日股

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國大選若賀錦麗勝，日圓可能獲支撐，如果川普贏，則可能提振日股而日圓有進一步下跌的風險。路透
美國大選若賀錦麗勝，日圓可能獲支撐，如果川普贏，則可能提振日股而日圓有進一步下跌的風險。路透

美國總統大選即將開始正式投票，如果賀錦麗獲勝，積弱不振的日圓可能獲得支撐，如果川普贏，則可能提振日股，而日圓有進一步下跌的風險。美元周一走軟但周二略有回升，全球市場可能降低了對川普再次入主白宮的預期。

投資人和分析師為日本相關資產勾勒出多種可能的結果，上述預測是其中的兩種。他們警告，如果選舉結果出現爭議，無論誰在開票之初領先，都可能出現波動加劇期。

考慮到日本市場的規模和流動性，隨著美國開始計票，日本也將成為焦點，亞洲交易時段的美元兌日圓匯率尤受關注。

賀錦麗勝選的話，經濟政策可能會維持現狀，追求軟著陸。除非通膨急劇加速，否則這將為聯準會降息掃清道路。隨著美日利差縮小，日圓可能走升。

日圓在前一交易日上漲幅高達1%，因投資人減少對共和黨在美國大選中獲勝的押注，但部分幅漲在周二回吐，美元兌日圓走高0.2%，在東京時間下午1時15分報152.47。日股上周五下跌，但經過三天長周末後，周二反彈，東證股價指數目前上漲0.8%。

相較下，鑑於川普要求減稅和放寬監管，至少在短期，他再次執政可能提振美國經濟。這可能有利於日本出口商，同時鼓勵大家買美元。

但他提出對貿易夥伴徵收新關稅的計畫，被視為日股的風險。共和黨在國會選舉中的表現是另一個焦點。

川普 日圓 日股 美國大選 賀錦麗

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