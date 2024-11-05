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拆解iPhone 16發現零組件成本增6% 晶片、相機最花錢

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
iPhone 16被拆解後，發現零組件成本增加，晶片和照相系統零件很貴。路透
iPhone 16被拆解後，發現零組件成本增加，晶片和照相系統零件很貴。路透

蘋果新手機iPhone 16在日本媒體結合技術研究公司拆解後發現，能夠處理生成式AI的自研晶片、高性能相機系統和其他較貴的零組件，推升iPhone 16 Pro整體零組件成本較前一代增加6%。做為比較的Google手機Pixel 9 Pro，零組件成本則是降低了11%。

日媒估計iPhone 16 Pro的零組件成本為568美元，占這款手機零售價格近57%。比率與2019年時的iPhone Pro新機相較，增加了18個百分點。Pixel 9 Pro的零組件成本406美元。兩支手機在美國的定價都是999美元。Google的Pixel Pro手機最早兩代在2021年和2022年推出時，零件成本之於定價占比都比iPhone Pro高，去年情勢開始逆轉，今年Pixel 9 Pro占比低至41%。

零組件成本差異最大在手機裡的最主要晶片。iPhone 16 Pro裡使用蘋果自研晶片A18 Pro晶片，一顆成本估約135美元，由台積電的3奈米製程製造。Pixel 9 Pro用的4奈米晶片，成本估一顆55美元。相機零組件方面，iPhone 16 Pro成本估約91美元，比Pixel 9 Pro的相機零組件貴30美元左右。

iPhone 16 奈米 晶片 相機

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