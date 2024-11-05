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美超微落難 除了戴爾之外還有誰得利？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，若美超微不足恃，輝達除戴爾外，還可以轉單台灣的委託設計製造商（ODM）和惠與（HPE）。路透
分析師認為，若美超微不足恃，輝達除戴爾外，還可以轉單台灣的委託設計製造商（ODM）和惠與（HPE）。路透

美超微電腦（Super Micro Computer）上周以來股價因會計師辭退而遭挫，分析師認為，戴爾（Dell）短期業績或許看不到好處，但明年勢必會在財報上看到效益。

據MarketWatch報導，Melius Research分析師Ben Reitzes 周一報告指出：「雖然我們對美超微財務的可能問題不妄揣測，但在和業界人士交流後，我們認為已經達到了一個臨界點。」「毫無疑問，美超微不僅是戴爾的競爭對手，且是人工智慧伺服器領域的主要競爭者。」

Reitzes說，原本客戶以為美超微的會計狀況只是「雜訊」，但如今都深表關切。他推測，雖然客戶可能無法輕易取消現有訂單，但這些情況可能會影響他們未來的採購。

Reitzes指出，這種潛在影響不僅止於業績，因為AI伺服器因為競爭的關係在利潤面臨壓力，美超微的狀況還可能有助於提升戴爾的定價能力。

Reitzes也評估美超微電腦對合作夥伴輝達（NVIDIA）。他寫道：「就連輝達如今也不得不介意，因為要確保圖形處理器（GPU）能夠持續供應給CoreWeave在內的重要客戶，這對微軟也非常重要。」

但他認為，輝達可以應付「任何季中的波動」，因為輝達的供應商很多。

Reitzes寫道，輝達「可以將訂單轉向戴爾、台灣的委託設計製造商（ODM）和惠與（HPE）。客戶會積極確保Blackwell晶片準時到貨，但如果需要評估其他冷卻解決方案，這可能會造成若干波折。」

分析師 戴爾

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