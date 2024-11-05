巴菲特「熊蹲蹲」看跌美股 第3季沒買回任何庫藏股

有「股神」之稱、現年94歲的巴菲特（Warren Buffett）展現出看跌美股的態度。

根據他旗下投資公司波克夏上周六發布的第3季財報和10-Q 報告，巴菲特正在削減股票投資組合的規模，將現金提高到創紀錄水準，且2018年以來首見未發布庫藏股計畫。

沒有回購股票的計畫可能對波克夏A股造成壓力，A股周一下跌1.95%至664,750美元。巴菲特顯然不認為股價便宜到應該回購。

波克夏剔除一次性貨幣損失的營運利潤強勁，第3季稅後利潤增約8%到112億美元。

波克夏的股票投資組合今年的規模縮減逾25%，包括減持蘋果，減持比重達25%，剩約3億股，遠低於去年底的9.05億股。波克夏目前持股總額約3,000億美元。

巴菲特與他的兩位投資副手Ted Weschler和Todd Combs今年幾乎找不到什麼可買的標的。九個月來，僅買進58億美元的股票，賣出1,330億美元，大部分是蘋果股票。第3季僅買入15億美元，卻賣出360億美元。巴菲特期待的大象級收購也還沒有下文。過去幾年裡，波克夏進行了兩次引人注目的收購：以130億美元買下卡車休息站營運商Pilot，以及以近120億美元收購保險公司Alleghany。

截至9月30日，波克夏持有的現金增加480億美元，達到創紀錄的3,250億美元，幾乎去年底總額的兩倍。但別指望派息，巴菲特不熱衷於分紅，部分股東也樂見他滿抱現金尋找潛在機會。

波克夏第3季沒有買回任何庫藏股，根據巴隆周刊追蹤，本季前三周也沒有，全年可能僅回購了30億美元，是2018年回購13億美元以來的最小金額。回購金額曾在2021年達到270億美元的峰值。該公司未評論此事。

最有可能的解釋是今年股價反彈25%，不像2020和2021年時，交易價格約為目前的一半。A股價約為巴隆周刊計算波克夏公司帳面價值的1.5倍，接近五年範圍的高端，但低於9月股價高峰期時的近1.7倍。

瑞銀分析師Brian Meredith計算波克夏內在價值（各部分估值的總和），定義A股約702,000 美元。比目前股價高 約5%。他計算自2016年以來的平均折讓率約15%。

巴菲特顯然希望以更低的價格買進庫藏股。