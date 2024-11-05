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彭博：蘋果將增加在印尼投資 爭取解除iPhone 16禁售令

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
上個月，印尼工業部以蘋果在當地子公司未達智慧手機和平板電腦40%的零件須在印尼製造為由，封殺 iPhone 16的銷售許可。歐新社
上個月，印尼工業部以蘋果在當地子公司未達智慧手機和平板電腦40%的零件須在印尼製造為由，封殺 iPhone 16的銷售許可。歐新社

彭博引述知情人士報導，蘋果Apple）已向印尼政府提出投資近1,000萬美元建廠案，希望印尼解除最新款iPhone 16不得在當地銷售的禁令。

這項計畫除蘋果投資外，也涵蓋名列蘋果供應商名單的合作夥伴，將在雅加達東南的萬隆建廠。消息人士向彭博透露，這座工廠將生產蘋果產品的配件和零組件。

蘋果已向印尼工業部提交這項提案。上個月，印尼工業部以蘋果在當地子公司未達智慧手機和平板電腦40%的零件須在印尼製造為由，封殺 iPhone 16的銷售許可。

消息人士透露，印尼工業部正在審核這項提案，提案本身也尚未敲定，也可能會有所變動，但預料很快會做出決定。

印尼禁止iPhone 16銷售，是新任總統普拉伯沃政府為保護國內企業，最近施壓外國企業振興當地製造業的一個例子。印尼也因類似的投資不足問題，禁止Google Pixel手機的銷售。

蘋果在印尼並沒有獨立運作的工廠，和大多數跨國公司一樣，依賴當地供應商製造零件或成品。對於蘋果來說，投資近1,000萬美元，換取進入消費人口 2.78億市場的機會，代價其實不高。

根據印尼政府的說法，蘋果僅僅透過所謂的開發者學院在當地投資1.5兆印尼盾（9,500萬美元），未達到原本承諾的1.7兆印尼盾。官員也要求電子商務平台Tokopedia和TikTok下架平台上的iPhone 16賣家，否則將面臨官司。

印尼政府今年初對數千種產品，連同MacBook、輪胎和化學品在內，實施進口限制，迫使外國公司擴大在當地的製造規模。不過，此舉在業界引發反彈，像長期在當地設廠的LG電子即抱怨無法進口製造洗衣機和電視所需的某些零件。

印尼一再敦促跨國公司加強製造業，但本地產業仍然不振。製造業占國內生產毛額（GDP）的比率從2014年的21.1%下降到去年的18.7%。

Apple iPhone 16 印尼 蘋果 雅加達

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