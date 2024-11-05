蘋果要攻智慧眼鏡了？傳上周啟動一項新的內部研究

蘋果公司（Apple）傳出上周開始在內部進行市面上現有的智慧眼鏡產品研究，跟隨臉書母公司Meta，為推進這個愈來愈熱門的領域鋪路。

知情人士對彭博資訊說，智慧眼鏡研究在蘋果內部的代號是「Atlas」。蘋果員工使用目前市面上可取得的智慧眼鏡，體驗後回饋心得；之後也準備成立焦點團體。研究由公司的「產品系統品質」團隊主導，該團隊屬於蘋果硬體工程部門。

研究主導團隊在發給參與研究員工的電郵中提到，「測試與開發大家都會喜愛的產品，是蘋果非常重要的工作」，「這正是為何我們期待參與者加入即將展開的市售智慧眼鏡使用者研究」。

彭博指出，蘋果考慮是否進入新的領域時，經常都會祕密辦理焦點團體研究，來了解是什麼讓人們喜歡既有產品。研究通常靠員工而不找一般消費者，以避免計畫曝光。彭博向蘋果查證，蘋果一位代表拒絕評論。

蘋果展開智慧眼鏡的內部研究，顯示蘋果有意研發具挑戰Meta雷朋智慧眼鏡潛力的產品，雖然局離真正能看到蘋果的智慧眼產品問世，還要好幾年時間。

智慧眼鏡的產品研究，可望指引蘋果在自家的智慧眼鏡產品上該有什麼功能，以及需要運用到哪些技術。多年來蘋果一直希望能夠做出輕型的擴增實境（AR）頭戴裝置，可以戴一整天、有朝一日可能取代iPhone。但是研發過程並不順利，遭遇許多技術挑戰。今年2月推出的3,499美元Vision Pro，又貴又重。

相較之下，Meta的299美元頭戴裝置，雖不是真正的AR，但使用者可以拍影片、接電話、向AI助理提問。

最近幾個月，Meta和Snap各自有AR眼鏡的原型款亮相。Meta的Orion眼鏡是與雷朋合作，外型上已與傳統眼鏡相似。這兩家的AR眼鏡都離商品化還有好幾年，目前的原型款主要是讓應用程式開發商相信這個概念。