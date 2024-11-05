憂假消息流竄 Meta新政治廣告禁令延至美大選後
社群網站臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天在官網表示，該公司將延長實施針對新政治廣告的禁刊令，直到美國總統大選過後的這個星期稍晚為止。
路透社報導，鑒於過去幾次總統大選期間出現大量假消息流竄的情況，各大科技公司今年均維持嚴密審查措施。
實施限制這段期間，Meta將禁止刊登新的政治廣告。然而，禁令生效前至少展示過一次的現有廣告將可持續刊登，但編輯選項會受到限制。
Meta延續前幾年的政策，稱在大選最後倒數階段時間有限，恐無法充分檢視政治廣告文案。
去年，Meta禁令鎖定政治活動者和其他監管產業領域的廣告商，不開放他們使用新生成式人工智慧（Generative AI）廣告工具。
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