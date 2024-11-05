AI推動營收猛增 軟體商Palantir股價飆13%、CEO說AI價值不僅於LLM

總部在丹佛的美國人工智慧（AI）軟體公司Palantir Technologies周一盤後公布，上季營收加速增長，因其再次受到AI推動。

儘管華爾街普遍對AI迄今能否為軟體公司帶來實質性財務收益，抱持懷疑態度，但Palantir股價今年累漲大約150%，顯示投資人認可這家企業數據分析軟體公司在AI方面的舉措。Palantir盤後股價飆升13%，表明漲勢還可能繼續。

MarketWatch報導，Palantir執行長Alex Karp受訪表示，最新業績會「讓那些仍認為AI的價值僅在於建立AI大型語言模型的人大吃一驚」。

Palantir第3季營收為7.26億美元，較去年同期大增30%，優於FactSet平均預期的7.05億美元。Karp致函股東表示，2023年第2季以來，Palantir的營收增長一直在加速，「我們為實現此一目標付出了巨大的努力」。

美國業務的增速快於公司整體水準，上季營收較一年前勁揚44%。美國商業收入增長54%，美國政府收入增長40%。

展望新的一季，Palantir預計第4季營收為7.67億-7.71億美元，高於分析師平均預期的7.45億美元。

按GAAP計算的利潤，Palantir上季淨利1.44億美元，合每股盈餘6美分，約為去年同期的兩倍。調整後的每股盈餘為10美分，比分析師平均預期高1美分。