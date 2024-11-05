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WSJ：美國晶片設備製造商出手根絕大陸供應鏈 另闢貨源

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
應用材料證實，該公司正在物色零組件的替代來源，以確保供應無虞。路透
應用材料證實，該公司正在物色零組件的替代來源，以確保供應無虞。路透

美國半導體業在政府的指示之下，正著手根絕中國大陸企業在供應鏈之外，目的在打壓大陸參與敏感的新一代技術。

華爾街日報引述知情人士報導，半導體設備製造商通知供應商，他們必須找到替代某些原本採購自大陸的零組件，否則可能喪失供應商的資格。傳達這訊息的企業有應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam），這兩家矽谷公司生產用於生產盈餘的設備，是全球名列前茅的半導體設備製造商。

據報導，供應商也接到通知，他們不能有大陸投資人或股東。

但業界高層表示，此舉可能會推高成本，因為要找到大陸以外價格相近的替代品並不容易。

科林研發對此回應說，該公司配合美國對晶片製造供應鏈中企業的出口管制規定。應用材料表示，該公司正在物色零組件的替代來源，以確保供應無虞。

近年來，美國政府阻止中國大陸獲取最先進的晶片及晶片製造設備。這些設備通常在美國或友好地區製造或設計，包括台灣、南韓、日本和西歐。

最新措施涉及大陸對美國的貿易，即美國或美國友好地區的半導體設備製造商採購大陸的零件或工具。美國官員擔心，如果業者依賴大陸供應商提供零件，能會在危機中給北京提供對抗美國的籌碼。

華爾街日報報導，紐約州的半導體製程設備製造商Veeco 向供應商發出書面指示，要求他們立即停止向新的大陸供應商採購，並在2025年底前逐步停止和現有大陸供應商合作。

知情人士透露，應用材料和科林研發則以口頭方式通知供應商，並未納入任何正式的供應商指示或合約中。

尋找大陸以外供應商並不容易，況且任何排擠大陸的明顯舉動都可能會激怒北京當局。中國大陸是應用材料和科林研發的最大客戶。

大陸供應商也正尋求出路，據報導，應用材料的供應商富創精密設備公司今年在新加坡設廠，希望能為應用材料在在內的外國客戶提供服務。然而，因其中資背景，該廠迄未取得向應用材料公司供貨的授權。

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