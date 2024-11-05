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彭博：法國家樂福也考慮全部或局部出售 正研究提高估值

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
法國超市家樂福（Carrefour）傳出若有買家，會考慮全部或局部出售。路透
法國超市家樂福（Carrefour）傳出若有買家，會考慮全部或局部出售。路透

彭博資訊引述知情人士報導，在巴黎股市掛牌的法國超市家樂福（Carrefour），在買方有意願的情況下，會考慮全部或局部出售。公司正在研究提升估值的方法。三年多前，家樂福就曾想把自己賣給業內一家競爭對手，但最後談判破裂。

消息人士說，家樂福內部正在討論各種方案，跟顧問討論了各種可能的選項。這些納入評估的選項包括：資產剝離、透過合作和收購實現成長、或是業務重組。若找到買家，依對方意願，出售全部或部分公司股份，也在考慮選項之一。另一種可能性是，在保持獨立的同時，採取措施，調整戰略和新的投資，來提升競爭力。

家樂福股價目前已從2022年高點下跌約30%，市值約101億歐元（110億美元）。

知情人士表示，如果家樂福相關計畫繼續向前推進，則出售可能會吸引私募股權公司和同業的興趣。據了解，出售的討論尚處於初期階段，目前尚未與任何有意方進行正式談判。家樂福最終有可能決定不進行任何交易。彭博採訪家樂福，家樂福的代表不予置評。

消息傳出後，家樂福在美國發行的ADR周一（4日）一度大漲9.5%，收盤時漲幅縮小至7.62%，報3.39美元。家樂福幾個大的市場包括法國、巴西和西班牙。在聖保羅上市的巴西子公司，市值約29億美元。

家樂福 法國

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