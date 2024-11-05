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恩智浦財測失利 車用晶片市場沒起色、盤後股價大跌7%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
荷蘭車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）本季財測令市場失望。圖為恩智浦在荷蘭Nijmegen的晶圓廠。路透
荷蘭車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）本季財測令市場失望。圖為恩智浦在荷蘭Nijmegen的晶圓廠。路透

荷蘭車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）股價在4日盤後一度重挫7%，原因是汽車產業景氣放緩，導致恩智浦本季營收與獲利財測令人失望。

恩智浦表示，本季營收將達30億至32億美元，剔除一些項目後的每股盈餘3.33美元。這低於分析師預估的33.6億美元營收與每股盈餘3.62美元。

恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）在聲明中表示：「我們的第4季財測反映更廣泛的總體情勢疲弱，尤其是在歐美。我們聚焦於管控，讓恩智浦在不確定的需求環境中邁向有韌性的獲利能力與盈餘。」

仰賴汽車製造業者的晶片製造商今年來苦於應付庫存過剩、電動車需求低落的情勢。恩智浦的同業意法半導體（STMicroelectronics）上周提出直到明年第1季都悲觀的銷售展望，而美國晶片大廠德州儀器（Texas Instruments）10月時表示，車用晶片仍遭遇庫存過剩局面。

回顧上季，恩智浦營收下滑5.4%至32.5億美元，略低於分析師預估的32.6億美元；剔除特定項目後每股盈餘下滑至3.45美元，高於分析師預期的3.42美元。

財報消息出爐後，恩智浦股價在4日盤後一度重挫7.1%，稍後跌幅為5.4%，報每股224.05美元。消費者對於購買電動車裹足不前，而歐洲車廠正應付較低價的大陸進口車競爭。此外，中國也擴大本土半導體市場，歐盟執委會先前已警告，歐洲晶片業者面臨痛失大幅市占的風險。

另一方面，中國車廠已經面臨自家產品在美國銷售受限、在歐洲銷售限制增加的情勢。歐盟上周對陸製電動車加徵關稅，而此一貿易緊張情勢升溫，反過來又使得歐洲車在中國的銷售可能受到衝擊。

彭博新能源財經的年度電動車展望已將直到2026年的電動車銷售預估，比去年所做的預估值調降14%。包括福斯、賓士集團在內，一些世界最大車廠近期已經縮減原先的宏大目標。

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