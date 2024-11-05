台積電ADR下跌0.7% 被費半拖累
台積電ADR周一（4日）下跌0.7%，收在191.56美元，較台北交易溢價17.5%。
美國股市周一下跌，所謂「川普行情」在大選日前最後一個交易日出現動搖。美國公債殖利率下跌，美元走軟，比特幣下跌。
道瓊工業指數下跌257.59點，跌幅0.6%，報41,794.60點；標普500指數下跌16.11點，跌幅0.3%，報5,712.69點；那斯達克綜合指數下跌59.94點，跌幅0.3%，收在18,179.98點。費城半導體指數下跌0.6%，
台灣加權股價指數昨天上漲185.31點，收在22,965.39點。台積電（2330）漲1.2%收在1,040.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 153.30 -2.73 152.50 0.53
中華電 CHT 121.56 +0.61 122.50 -0.77
台積電 TSM 1,222.34 -0.72 1,040.00 17.53
聯電 UMC 45.11 +0.14 46.00 -1.93
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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