法國家長聯盟控告TikTok 指演算法導致孩子輕生

7個法國家庭今天將世界最大社群媒體之一TikTok告上法院，展開歐洲首起家長對抗社群巨擘的民事訴訟。原告表示，平台不僅未審查，甚至向未成年人推薦輕生、自殘、厭食的影片，應承擔責任。

7個法國家庭今天集結，共同向TikTok提出訴訟。原告家長批評TikTok以及其演算法，使孩子暴露在讓他們身處危險的內容之中。

今年4月，法國第一個對抗TikTok的家庭聯盟AlgosVictima成立，他們控訴該社群平台讓孩子觀看推廣輕生、自殘或厭食相關內容的影片。該聯盟律師布通-馬米昂（Laure Boutron-Marmion）4日將這個中國社群平台告上法院。

根據Algos Victima，這也是歐洲第一起類似案件。控告目的是為了讓TikTok認知到自己在孩童身心健康狀況惡化中所該承擔的責任。

這7個家庭代表了7位青少年，其中2人—馬利（Marie）和莎莉（Charlize）— 更在15歲時選擇結束了生命。7位青少年中有4位嘗試輕生；另外還有一位患上厭食症。

馬利的家長就曾以「挑起輕生」、「未能幫助處於危險中的人」，以及「輕生手法的宣傳或廣告」為由於2023年控告TikTok。

家長們今天正式訴諸法律的原因，是因望司法能承認TikTok犯了錯誤，讓這樣的內容在平台上散播。他們也要求平台更嚴謹地管控影片，避免未成年人因看到美化輕生或自殘的影片而使脆弱的心智與情緒更加惡化。

全球擁有12億、法國有2100萬用戶的TikTok在規章中寫道，將致力於「提供安全與友善的環境」，以及「TikTok...是娛樂且正向的內容空間」。

然而，這些家庭指出，他們的孩子在觀看與自身形象或飲食有關的短影片後，很快就會被推薦觀看暴力，甚至美化自殘、輕生與飲食障礙的內容。

莎莉的母親母親黛爾芬（Delphine）向法國新聞電台（Franceinfo）解釋，她女兒是霸凌的受害者，在TikTok上尋求慰藉，最後變得依賴平台上關於自我批判的內容，導致每況愈下。

黛爾芬說，「演算法掌握了她搜尋的風格，推薦她其他越來越糟糕的內容，關於憂鬱，甚至犧牲。TikTok透過餵養青少年他們根本不應看到的內容，放大了她的負面情緒」。

律師布通-馬米昂表示，在他們提交的證據中，可看到透過演算法，推薦類似影片給這些深陷悲傷中的青少年的內容數量比一般用戶高出最多12倍。

莎莉的父親傑雷米（Jérémy）坦言，「我以為的Tiktok會散播跳舞、化妝教學影片，卻從沒想到，平台上也有教人如何拆下削鉛筆刀片以用來自殘的影片」。

原告家庭認為TikTok犯下嚴重錯誤，未能監管輕生等相關影片，同時譴責平台疏忽，沒有設立監管機制，避免未成年人被推薦觀看這樣的內容。

布通-馬米昂希望透過起民事訴訟程序讓社群平台修正自己的政策。對Algos Victima聯盟而言，「社群媒體再也不能說這不關他們的事，因為不是他們的內容 ... 這是他們創建的應用程式，他們能掌控演算法，不能置身事外」。

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