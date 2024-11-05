美股下跌…大選前最後一天川普行情鬆動 美債殖利率下跌

美國股市周一下跌，所謂的「川普行情」在大選日前最後一個交易日出現動搖。美國公債殖利率下跌，美元走軟，比特幣下跌，金融股下跌。

道瓊工業指數下跌257.59點，跌幅0.6%，報41,794.60點；標普500指數下跌16.11點，跌幅0.3%，報5,712.69點；那斯達克綜合指數下跌59.94點，跌幅0.3%，收在18,179.98點。

費城半導體指數下跌0.6%，台積電ADR跌0.7%。

美國10年期公債殖利率從上周五觸及的7月2日以來的最高收盤水平4.361%降至4.309%。

有華爾街「恐慌指數」之稱的 CBOE 波動率指數升至 21.94，仍高於 19.46 的長期平均值，徘徊在上周創下的近兩個月高點 23.42 附近。

標普500指數的11個類股中有七個下跌，其中金融股下跌0.7%。有投資人認為，如果川普當選並支持放鬆監管，銀行將受益。

周末公布的多家民調顯示賀錦麗和川普勢均力敵，賀錦麗在愛荷華州領先，引發一些所謂的「川普行情」平倉。鑒於愛荷華州的民調結果，賀錦麗在幾家博弈網站上對川普的獲勝機率有所上升，許多市場人士將其視為選舉指標。

Navellier & Associates投資長Louis Navellier在給客戶的報告中寫道：「美國經濟面臨的大部分不確定性將在周二總統大選後解除。」

紐約 CFRA Research 首席投資策略師Sam Stovall說：說：「由於我們至少要到周四左右才能知道誰贏了，不幸的是，這將是相當不穩定的一周。」

以Lori Calvasina為首的RBC Capital Markets策略師在報告中寫道：「我們繼續敦促投資人做好因應各種結果的準備並時刻謹記，雖然四年一次的大選會造成短期重新定價，但無論華盛頓的權力平衡如何，股票往往都會上漲。」

以威爾森（Michael Wilson）領銜的摩根士丹利策略師表示，如果賀錦麗獲勝且國會被兩黨分別控制，加上利率下降，可能有利於對房地產敏感的消費類股，而金融、工業和大宗商品敏感的產業可能落後。

波克夏公司（Berkshire Hathaway）B股下跌2.2%，此前該公司公布營業利益下降，而現金增至創紀錄的3,250億美元。波克夏繼續減持蘋果（Apple）股票，這家iPhone製造商的股價下跌0.4%。

輝達（NVIDIA）和美國 Sherwin-Williams 股價分別上漲0.5%和4.6%。標普道瓊指數表示，這兩家公司將被納入道瓊工業指數，分別取代英特爾（Intel）和陶氏(Dow)，後兩家公司的股價分別下跌2.9%和2.1%。

許多交易員預料，如果川普敗選，Trump Media股價會下跌，但該公司股價周一反而大漲12%。

投資人本周關注的另一個關鍵事件是周四的聯準會（Fed）決定。彭博對經濟學家的調查顯示，Fed預料會降息25個基點。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed降息的機率為 98%，而維持利率不變的機率僅為 2%。

Constellation Energy 是標普 500 指數中表現最差的股票，大跌 12.5%。周五，聯邦能源管理委員會否決了亞馬遜資料中心從賓州Talen Energy核電廠直接獲取電力的電力增容協議。這一決定拖累了公用事業股下跌 1.2%。

美超微（SMC）止跌，收在平盤左右。上周崩跌45%，使2024年漲幅化為烏有。會計疑雲揮之不去，使美超微市值自3月來已蒸發約550億美元，面臨從那斯達克下市的風險。