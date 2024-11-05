輝達擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座
財經雜誌「富比世」報導，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天在美股開盤後，市值超越手機大廠蘋果，再次成為全球市值最高的企業。
根據「富比世」（Forbes），在美股開盤後不久，輝達市值升至3.36兆美元，超越蘋果（Apple）的3.33兆美元市值。
輝達即將取代英特爾（Intel）．納入道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）成分股，推動輝達股價攀升。
另一方面，在「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）再度減持蘋果股票後，蘋果股價受挫。
輝達市值曾於今年6月超越微軟（Microsoft），首度成為全球市值最高的企業，並於10月底一度超越蘋果，短暫重返全球市值龍頭寶座。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言