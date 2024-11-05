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輝達擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

財經雜誌「富比世」報導，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天在美股開盤後，市值超越手機大廠蘋果，再次成為全球市值最高的企業。

根據「富比世」（Forbes），在美股開盤後不久，輝達市值升至3.36兆美元，超越蘋果（Apple）的3.33兆美元市值。

輝達即將取代英特爾（Intel）．納入道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）成分股，推動輝達股價攀升。

另一方面，在「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）再度減持蘋果股票後，蘋果股價受挫。

輝達市值曾於今年6月超越微軟（Microsoft），首度成為全球市值最高的企業，並於10月底一度超越蘋果，短暫重返全球市值龍頭寶座。

富比世 美國 美股

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