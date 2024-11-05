華爾街緊盯美國大選 星港加入支援

美國大選十一月五日登場，此次是美國第六十屆總統選舉，聯邦眾議院全部四三五席及參議院其中卅三個議席也將進行改選。這次選舉堪稱美國近代史上最緊繃的一次，華爾街如臨大敵，交易部門將罕見地通宵運作，還動員香港和新加坡團隊支援，為做多美元、做空公債的「川普交易」，做好進出準備。

無論誰贏得白宮，新政府將影響幾乎每個產業和投資，一般認為，若是川普當選，對金融與傳統能源類股、美元和加密幣較有利；若賀錦麗勝出，對潔淨能源、營建類股較有利，但金融股和美元等資產則可能受較大衝擊。

也有人認為，國會選情更重要。目前共和黨以微弱優勢掌控眾院，民主黨則以同樣微弱的優勢控制參院。CNN報導，從民調來看，參眾兩院可能雙雙換黨掌權，創美國二三○多年來首例。

Citadel證券機構股票衍生品部門主管希爾博表示，現在最熱門的話題是「完全執政的極端情況」。如果共和黨同時掌控參、眾兩院，通膨可能升高，公債急跌。兩院維持分治局面，市場可能較平靜，因為這限制了大規模政策調整的可能性。

金融圈這次做了前所未有特殊防備，一家位於倫敦的避險基金，為此刻調整「震撼」電腦模型。儘管發生民眾暴動可能性微乎其微，但若發生，將撼動美國乃至於全球金融市場，銀行也不得不防。

不少交易者仍因二○一六年選舉而心有餘悸，當時民調一面倒向希拉蕊，很少有人考慮到川普勝選會帶來什麼影響。等到結果明朗後，美股期貨市場先是崩跌，隨後又回升。接下來的兩天成為當年下半年美股成交最熱的時段。

二○二○年，選舉直到投票結束四天後才正式宣布拜登當選，結果揭曉時，交易量達到六個月來新高。選舉結果拖愈久，投資人愈難評估市場動向，尤其這次聯準會（Fed）會在投票結束後兩天公布決策。

摩根大通計畫增加歐洲和亞洲的人手，因應夜間交易量和波動性；高盛預計會有數百名銷售和交易團隊成員在紐約現場待命至深夜，並有更多人準備在家中待命。

在華爾街債券交易部門工作超過卅年的Mischler金融集團董事總經理卡皮洛說：「我們視需要而留守，要待到凌晨二點這麼晚。如果需要過夜，我們會這麼做，儘管在選舉之夜尚未這樣做過。」

BCA Research首席地緣政治策略師帕皮克表示，紐約市的避險基金經理人尤其關切選情，「投資長想知道我對美國可能爆發內戰的看法」。