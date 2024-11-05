全球遊戲市場 看增三成

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

南韓最新報告指出，由於美國日本等大國帶頭以政府支持扶植遊戲業，全球遊戲市場預料將在未來三年擴大約30%，到2027年成長至3,631億美元。

Business Korea報導，韓國文化產業振興院近期報告指出，全球遊戲產業規模預料將從今年的2,823億美元，成長至2027年的3,631億美元，是電影產業3.4倍，或是音樂產業的2.3倍。

遊戲產業的快速成長已推動許多國家實施積極主動的發展政策，甚至是先前只提供間接支援的國家。例如傳統上放手讓民間遊戲公司自由競爭的日本，不僅今年3月推出國家遊戲開發人才培訓計畫，6月又透過「酷日本（Cool Japan）」戰略計畫，支持包括遊戲等文化內容的出口。

中國大陸也正透過多項措施支持遊戲業，例如放寬管制和提振電競產業，並以讓遊戲業成為該國軟實力的中心支柱為目標。

雖然美國仍主要透過民間企業推動遊戲產業成長，但聯邦政府和部分州政府正在為遊戲研發提供減稅方案。

另一方面，泰國則已成立數位經濟促進局（DEPA），致力於透過投資、開發者培訓和企業稅減免等計畫，提升遊戲產業。韓國文化產業振興院表示，「遊戲產業正在崛起成為一種主要內容產業，不再只是單純的娛樂」。

韓國文化產業振興院也發布另一份分析國內內容產業的報告。該報告顯示，南韓2022年內容產業營收為151.08兆韓元（1,101.4億美元），比前一年成長9.9%。其中遊戲產業占了14.7%。

日本 美國

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