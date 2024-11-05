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黑石財管業務 挺進歐洲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
黑石集團兩名主管告知路透，該公司的私人財富部門，打算在明年進軍至少兩個歐洲新市場。 （路透）
黑石集團兩名主管告知路透，該公司的私人財富部門，打算在明年進軍至少兩個歐洲新市場。 （路透）

黑石集團兩名主管告知路透，該公司的私人財富部門，打算在明年進軍至少兩個歐洲新市場，以順應當地富裕客層日益高漲的需求。

由於市況動盪，加上私募股權公司擬讓客群更加多元、擴及法人之外，黑石把吸引富裕人士資金當作首要之務。該公司的財富產品，最低投資門檻為1萬~2.5萬美元。

黑石的歐洲財富業務，目前在英國倫敦、法國巴黎、瑞士蘇黎世、義大利米蘭、德國法蘭克福設有辦公室，該公司不願透露將進入哪個新市場。

黑石的全球私人財富資產，從2020年的1,030億美元，如今增至約2,500億美元，占該公司1.1兆總資產的23%。

克服破碎的歐洲市場與無數監管體制，構成挑戰。高層主管說，法國和義大利黑石是最大的財富成長市場，英國成長較慢。

黑石私人財富方案的歐非中東主管瑪丹說：「這不是歐洲合眾國，情況更為複雜，我想（黑石） 明白這點」。她同時指出，包括英國的歐洲各地，監管出現變化，鼓勵散戶投資私募市場是「正面跡象」。

瑪丹表示，雖然2016年英國脫歐公投以來，許多富豪搬往他處，但英國仍是財富業務的核心市場。黑石為了擴張業務，拔擢瑞波擔任歐非中東財富營運長，她在去年10月從紐約遷居倫敦。

黑石期望靠替散戶設計的半流動性「長青」（evergreen）基金，帶動財富擴張，投資範圍包含私募股權、信用、房產。該公司將推出兩檔信用和基礎設施基金，將先在美國問市。

散戶錢進私募市場，會接觸到流動性較差、難以估價的資產。

義大利 英國 財富

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