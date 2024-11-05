太陽能陸企 轉戰印尼、寮國
印尼和寮國已出現大批新的陸資太陽能設備製造廠，顯示陸資為規避關稅，轉戰到這兩個國家。同時，在受擴大關稅影響的越南，當地的陸資太陽能廠正在減產並裁員。
路透報導，根據美國聯邦數據，美國的太陽能設備進口量已自華府於2012年開始課徵關稅以來增為三倍，去年達到創紀錄的150億美元。雖然2023年幾乎沒有任何設備直接來自中國大陸，卻有約八成來自越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨，即陸資工廠所在地。
華府去年對這四個東南亞國家的太陽能相關出口產品課徵關稅，並在美國製造商投訴後，於今年10月擴大實施。
過去18個月以來，印尼和寮國至少有四項與大陸相關的計畫開始運作，還有另兩項已宣布展開。這些計畫的太陽能電池或太陽能板產能合計達22.9GW。
美國一家太陽能設備公司的經理也說，轉向印尼生產的現象來得劇烈又迅速。根據聯邦數據，截至今年8月，印尼向美國出口的太陽能設備幾乎翻倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言