太陽能陸企 轉戰印尼、寮國

印尼和寮國已出現大批新的陸資太陽能設備製造廠，顯示陸資為規避關稅，轉戰到這兩個國家。同時，在受擴大關稅影響的越南，當地的陸資太陽能廠正在減產並裁員。

路透報導，根據美國聯邦數據，美國的太陽能設備進口量已自華府於2012年開始課徵關稅以來增為三倍，去年達到創紀錄的150億美元。雖然2023年幾乎沒有任何設備直接來自中國大陸，卻有約八成來自越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨，即陸資工廠所在地。

華府去年對這四個東南亞國家的太陽能相關出口產品課徵關稅，並在美國製造商投訴後，於今年10月擴大實施。

過去18個月以來，印尼和寮國至少有四項與大陸相關的計畫開始運作，還有另兩項已宣布展開。這些計畫的太陽能電池或太陽能板產能合計達22.9GW。

美國一家太陽能設備公司的經理也說，轉向印尼生產的現象來得劇烈又迅速。根據聯邦數據，截至今年8月，印尼向美國出口的太陽能設備幾乎翻倍。