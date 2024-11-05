國際原油價格 大漲近3%

國際油價4日大漲近3%，受兩大消息影響，包括石油輸出國組織與盟國（OPEC+）二度延後增產，宣布將原定12月增產的計畫延後一個月，以及伊朗對於報復以色列的措辭轉為強硬。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油1月期貨4日上漲2.8%，至每桶75.16美元，逆轉上周周線大跌約4%的頹勢；紐約西德州原油（WTI）12月期貨上漲2.9%至每桶71.57美元。

OPEC+原先計劃12月起，將產量增加每日18萬桶。不過根據OPEC網站在3日公布的聲明，12月將繼續限制供應。這項增產計畫最初預定從10月開始實施，但已遭到延後，原因是中國大陸需求不彰且美國原油供應大增，使油價面臨壓力。布蘭特原油期貨在過去四個月已大跌17%，對於利用原油收入來支應政府支出的沙烏地阿拉伯和其他OPEC+成員國而言，這樣的油價水準太低。

Onyx Commodities石油研究主管齊林格安表示：「市場環境贏了。OPEC+顯示出它不能忽略當前總體經濟聚焦在中國和歐洲的現實因素，這顯示了原油需求成長疲弱。」

許多交易人士預期，進一步延後增產可能無助於支撐油市。國際能源署（IEA）估計，即便OPEC+不增產，全球石油市場明年仍面臨供應過剩。花旗集團和摩根大通預期油價到2025年將跌至每桶60美元左右。