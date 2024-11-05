美國大選！華爾街徹夜盯盤 採現金為王策略...避免押錯寶

美國總統選舉11月5日登場，聯邦眾議院全院及參議院33個議席也將改選。這次選舉堪稱美國近代史上最緊繃的一次，華爾街如臨大敵，交易部門將罕見地通宵運作，還動員亞洲團隊支援。

由於選舉勝負難料，對很多人來說錯押風險太大，華爾街選前避免押寶，現金為王。

周末的民調顯示，賀錦麗可能在一些搖擺州領先，整體選情依然難分高下，增加投票開始時市場波動加劇的風險，投資人紛紛隨之調整所謂的「川普交易」，美元指數4日早盤下跌0.6%至103.6，為8月中旬以來最大跌幅，美國公債上漲。

投資專家指出，無論誰贏得白宮，新政府將影響幾乎每個產業和投資，一般認為，若是川普當選，對金融與傳統能源類股、美元和加密幣較有利；若賀錦麗勝出，對潔淨能源、營建類股較有利，但金融股和美元等資產則可能受較大衝擊。

白宮誰當家？

也有人認為，國會選情更重要。目前共和黨以微弱優勢掌控眾院，民主黨則以同樣微弱的優勢控制參院。CNN報導，從民調來看，參眾兩院可能雙雙換黨掌權，創美國230多年來首例。Citadel證券機構股票衍生品部門主管希爾博表示，現在最熱門的話題是「完全執政的極端情況」。如果共和黨同時掌控參、眾兩院，通膨可能升高，公債急跌。兩院維持分治局面，市場可能較平靜，因為這限制了大規模政策調整的可能性。

金融圈這次做了前所未有特殊防備，一家位於倫敦的避險基金，專為此刻調整「震撼」電腦模型。儘管發生民眾暴動的可能性微乎其微，但若發生，將撼動美國乃至全球金融市場，銀行也不得不防。

選舉結果拖愈久才確定，投資人就愈難評估市場動向，尤其這次聯準會（Fed）會在投票結束後兩天公布決策。

摩根大通計劃增加歐洲和亞洲人手，因應夜間交易量和波動性；高盛預計會有數百名銷售和交易團隊成員在紐約現場待命至深夜，並有更多人在家待命。