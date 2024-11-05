歐元區 整體景氣趨穩
最新數據顯示，歐元區10月製造業景氣萎縮趨緩，且該地區11月投資人信心指數已連續兩個月攀升，現況指數也上升，顯示歐元區整體景氣趨穩。
標普全球（S&P Global）與漢堡商業銀行（HCOB）4日公布，歐元區10月製造業PMI最終值上升至46.0，高於45.9的初值，但仍在象徵景氣榮枯分界線的50以下，連續第28個月萎縮。衡量產值的指數則由9月的44.9升至45.8，高於45.5的初值。
漢堡商業銀行首席經濟學家魯比亞說，「這些數據透露一絲好消息：製造業衰退的現象，並未在10月惡化」，「生產下滑的速度較前月放緩，新訂單減速也不那麼劇烈」。
衡量需求的新訂單指數，儘管由42.2回彈至44.2的四個月新高，仍有萎縮的跡象。同時，工廠的降價速度來到4月以來最快，這在某種程度上顯示歐洲央行（ECB）啟動的降息循環是合理之舉。研調機構Sentix同日公布的調查顯示，歐元區投資人信心指數從10月的負13.8，升至11月的負12.8，是連續第二個月上升，但略低於路透訪調分析師所預測的負12.5。
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