德推商用電動車補助計畫 柏林新型電動計程車上路

前柏林市長、現任德國聯邦參議院經濟部議員吉費（FranziskaGiffey）今天協同柏林計程車協會與柏林電動汽車局，在舍納貝格（Schöneberg）市政廳前展示4輛新型電動計程車。

這4輛裝飾有「我是電動柏林人」（Ick bin E-Berliner）口號的全新電動計程車，獲得聯邦政府經濟部今年9月公布的商業相關電動車補助計劃（WELMO）支持。每輛計程車最高可獲得1萬5000歐元（約新台幣52萬元）補助，目的在鼓勵首都計程車電動化。

新聞發布會現場舍納貝格市政廳是60年前美國前總統約翰．甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）發表歷史性演說的現場。1963年6月26日甘迺迪在演說最後用德文說出「我是一個柏林人」（Ich bin einBerliner）。

吉費表示，1輛計程車平均每年行駛超過3萬5000公里。目前柏林約有5400輛計程車，其中300輛是電動計程車。商用車輛脫碳化有助實現2045年氣候中和的目標。

柏林計程車協會主席納多爾斯基（Leszek Nadolski）駕駛內燃機汽車超過30年，透過柏林市政府補助25%的購買價格，今年起改駛電動車。他說，老一代計程車駕駛對更換電動車仍持謹慎態度，他希望先帶頭克服恐懼，以說服其他同業。

據悉，目前柏林每天約有6萬3000輛電動車在路上，多數為通勤者。提供約4400個充電柱，其中有計程車專用的充電站。參議院估計到2030年，電動車登記數量將增加到40萬。不過，因電動車充電時可以免費停車，許多充電柱在上班時間幾乎全時段被佔領。

柏林公營與私營企業都規劃建造新的充電站。德國聯邦政府在2021年5月通過修正氣候保護法，目標是在2030年將溫室氣體排放量比1990年減少65%，在2040年減少88%，並在2045年實現氣候中和。