快訊

中職／府城金孫→台灣金孫 古林睿煬奪MVP打破18年土投乾旱期

祖克柏的核電AI資料中心計畫恐生變？竟是罕見的「這生物」惹禍

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Meta執行長祖克柏計劃要在美國興建以核電運轉的AI資料中心，但這項計劃如今據傳可能生變。路透
Meta執行長祖克柏計劃要在美國興建以核電運轉的AI資料中心，但這項計劃如今據傳可能生變。路透

臉書母公司Meta計劃在美國興建一座以核電運轉的人工智慧（AI）資料中心，但這項計畫如今據傳可能受阻，原因是在規劃建設這座資料中心的土地上，發現了一種罕見的「蜜蜂」。

英國金融時報（FT）報導，Meta執行長祖克柏已計劃和一家核電廠業者簽約，以提供零碳排的電力給一座新蓋的資料中心，支撐他的AI野心。但據知情人士表示，這份合約如今可能面對包括環境和監管在內的多重挑戰。

知情人士表示，祖克柏上周在一場Meta全體員工會議上表示，在計劃興建資料中心的地點附近，發現了一種罕見的蜜蜂，這將會使這項計畫的發展變得複雜。

這項打擊正逢Meta的對手亞馬遜、Google和微軟近期都和核電業者達成協議，以滿足資料中心日益增長的電力需求，Meta正和這些對手競爭訓練和維持高耗電的AI模型。AI模型回答一個問題所耗的電，是一次標準Google搜尋耗電量的10倍。

隨著公司資本支出因為發展AI而投資的伺服器和資料中心持續攀升，祖克柏正面臨龐大壓力，要向投資人證明其對AI的全力押注能帶來成果。

知情人士表示，祖克柏在會議上告訴員工，若這項交易能順利推行下去，Meta將成為首家使用核電驅動AI的科技大廠，並擁有最大的資料中心供電用核電廠。

另一名知情人士則說，祖克柏一直對美國缺乏核電選項感到灰心，因為中國大陸一直都是擁抱核能。相較於中國似乎一直在高速建造核電廠，美國過去20年只啟用了少數幾座反應爐。

情人 核電 祖克柏

延伸閱讀

【專家之眼】核電棄舊迎新不切實際

Meta財報擊敗華爾街預期 估明年AI支出顯著加速

Meta 傳開發AI搜尋引擎

聯想「豪華朋友圈」 聚光

相關新聞

祖克柏的核電AI資料中心計畫恐生變？竟是罕見的「這生物」惹禍

臉書母公司Meta計劃在美國興建一座以核電運轉的人工智慧（AI）資料中心，但這項計畫如今據傳可能受阻，原因是在規劃建設這...

正深入醫療保健領域 Nvidia擬將實體AI引進醫院

輝達（Nvidia）正在深入醫療保健領域，這家科技巨頭的雄心壯志是要將人工智慧（AI）引進醫院的各個部門。

三方合作關係！SK集團重申將與台積電、輝達攜手克服AI發展瓶頸

南韓SK集團會長崔泰源4日在首爾舉行的「SK AI高峰會2024」上，強調與台積電和輝達的三方合作關係，表示將與兩家晶片...

市場緊盯美國大選與中國經濟刺激政策 亞股多收高

投資人正準備迎接結果難料的美國總統大選，以及中國人大常委會在北京舉行的第12次會議。專家研判，會後將發布規模至少27兆的...

波音尋求解決罷工 員工將表決提高加薪幅度新方案

美國航太業巨擘波音（Boeing）加入罷工的員工，今天將就資方所提調薪38%、趨近勞方要求40%的最新勞雇合約方案進行投...

川普若勝選恐將廢除拜登的產業政策 亞洲企業在美投資計畫前景蒙陰

川普稱「關稅」是他最喜歡的詞，在競選中宣稱高額進口關稅將促使製造商把工廠遷往美國。這使得一些已經宣布在美投資的大型亞洲公司擔心，川普是否會重返白宮並廢除拜登政府為吸引外資投資而實施的稅收優惠及補貼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。