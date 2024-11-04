美國總統大選當天 俄羅斯將發射兩顆伊朗衛星
遭受美國制裁的伊朗與俄羅斯兩國，正在深化科技交流。伊朗駐俄羅斯大使今天表示，俄羅斯將在5日使用聯合號運載火箭把兩顆伊朗衛星送入軌道。5日是美國總統大選投票日。
路透社報導，伊朗駐俄羅斯大使賈拉里（KazemJalali）在X平台發文指出：「作為伊朗與俄羅斯科學與科技合作發展的延續，伊朗兩顆衛星『天河』（Kowsar）和『霍德霍德』（Hodhod）將由5日發射升空的聯合號運載火箭（Soyuz）送至高度500公里的近地軌道。」
伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim NewsAgency）上月報導，高解析影像衛星天河與小型通訊衛星霍德霍德的研發，堪稱伊朗民營太空業者首次達成的重大成就。
俄羅斯曾於今年2月從東方太空發射場（VostochnyCosmodrome）發射聯合號火箭，將伊朗科研衛星「帕爾斯1號」（Pars 1）送上太空。
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