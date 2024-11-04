快訊

中職／無意外！曾子祐奪新人王 寫雄鷹隊史第一人紀錄

出遊畫面曝！同學剛揪騎單車 台中小五童住家外600公尺遇死劫

10年房價所得比再創高！台中、台南家庭得多4年不吃不喝 北市持續吃土

市場緊盯美國大選與中國經濟刺激政策 亞股多收高

中央社／ 香港4日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

投資人正準備迎接結果難料的美國總統大選，以及中國人大常委會在北京舉行的第12次會議。專家研判，會後將發布規模至少27兆的經濟刺激政策，亞股今天大多收高。

法新社報導，華爾街股市3大指數1日收高，加上數據顯示美國10月新增非農就業人數遠低於市場預期，強化美國聯邦準備理事會（Fed）本週政策會議將決議升息的市場預期心理。

民調結果顯示，在5日美國大選前，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨對手川普（Donald Trump）支持度不分軒輊，投資人正緊盯任何一方領先的跡象。

由於川普允諾當選後推動減稅，並向輸美產品課徵高額關稅，因此外界認為川普勝選有望帶動美元走強並推升美國公債殖利率。

在本屆大選中，美國聯邦參議院1/3席次改選及眾議院全部席次改選也備受矚目。外界揣測共和黨可能一口氣拿下參眾兩院。

Esho Capital創辦人艾修（Peter Esho）表示：「這場選舉不僅攸關誰贏得總統大位，也與國會組成息息相關。」

他指出：「若共和黨在這3大戰場大獲全勝，將為重大財政改革打開大門。這可能對債券投資人不利，而且在市場塵埃落定前，可能還會推升公債殖利率。」

中國全國人大常委會從今起至8日在北京舉行第12次會議，外界預期會中將敲定經濟刺激措施，並於8日對外公布具體細節。

野村證券（Nomura）首席中國經濟學家陸挺在一份研究報告中說，「我們認為，美國大選結果將對北京刺激方案規模產生一定的影響」。

亞股方面，上海股市收漲逾1%，香港、雪梨、首爾、台北、威靈頓股市均收高；東京、馬尼拉及雅加達股市則收低。

北京 川普 美國大選

延伸閱讀

美國大選最後衝刺 賀錦麗與川普赴賓州賣力催票

整理包／11月6日美國總統大選開票日 搞懂選舉人團制、7大搖擺州為何重要

誰挺誰？阿諾、泰勒絲…大半娛圈支持賀 馬斯克、吉勃遜…富豪硬漢多挺川

美選統計鬼才預測揭曉！川普勝率破5成大於賀錦麗 最終結果「看運氣」

相關新聞

韓媒曝三星受法規限制...員工無法賣肝 以致落後台積電

韓國經濟日報報導，南韓國民力量黨將在本周提出「半導體特別法」草案，但未納入產業人士期待的「白領豁免」條款，也就是高薪人員...

三方合作關係！SK集團重申將與台積電、輝達攜手克服AI發展瓶頸

南韓SK集團會長崔泰源4日在首爾舉行的「SK AI高峰會2024」上，強調與台積電和輝達的三方合作關係，表示將與兩家晶片...

比爾蓋茲衝事業時很少休假 竟還做了「這件事」深感後悔

微軟創辦人比爾．蓋茲10月底剛過69歲生日，他49年前與保羅．艾倫聯手創立的這家軟體巨頭，如今市值已高達3.1兆美元。

鴻海旗下訊芯擬投資越南8,000萬美元 生產積體電路

越南政府文件顯示，鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯，正尋求獲准在越南北部投資8,000萬美元，以生產積體電路。

市場緊盯美國大選與中國經濟刺激政策 亞股多收高

投資人正準備迎接結果難料的美國總統大選，以及中國人大常委會在北京舉行的第12次會議。專家研判，會後將發布規模至少27兆的...

波音尋求解決罷工 員工將表決提高加薪幅度新方案

美國航太業巨擘波音（Boeing）加入罷工的員工，今天將就資方所提調薪38%、趨近勞方要求40%的最新勞雇合約方案進行投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。