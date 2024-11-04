快訊

大谷翔平1.4億「50轟球」將公開展出？ 台北101回應了

綠委杯葛財劃法修法 召委陳玉珍突襲反制：會議可開到晚上12點

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出一個大洞

波音尋求解決罷工 員工將表決提高加薪幅度新方案

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
美國航太業巨擘波音（Boeing）加入罷工的員工，今天將就資方所提調薪38%、趨近勞方要求40%的最新勞雇合約方案進行投票，以決定是否終結這場爭執不下而拖延已逾7週的罷工。 路透
美國航太業巨擘波音（Boeing）加入罷工的員工，今天將就資方所提調薪38%、趨近勞方要求40%的最新勞雇合約方案進行投票，以決定是否終結這場爭執不下而拖延已逾7週的罷工。 路透

美國航太業巨擘波音（Boeing）加入罷工的員工，今天將就資方所提調薪38%、趨近勞方要求40%的最新勞雇合約方案進行投票，以決定是否終結這場爭執不下而拖延已逾7週的罷工。

法新社報導，美國太平洋西北地區約3萬3000名機械師先前已否決波音提出過的2份方案，而今天的投票將決定位於西雅圖地區生產波音737 MAX與777客機的2座工廠能否復工。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）已懇請罷工勞工投下同意票。他1日發訊息給員工表示：「我曉得無論對於你們，或對於我們的客戶、供應商、（工廠附近）社區及波音所有員工，這場罷工都很難熬。」

他還寫道：「該是時候讓我們所有人再度齊心同力，專注於恢復業務及交付世界最好的飛機。有很多人仰賴我們。」

波音新的4年雇約提案，將加薪幅度由先前所提的35%提高到38%，更接近工會最初要求的40%。

此外，國際機械師與航太工人協會（InternationalAssociation of Machinists and Aerospace Workers，IAM）成員員工也可獲得立即支付的現金1萬2000美元（約新台幣38萬元）獎金，而非分拆為7000美元立即支付和5000美元提撥至401K退休計畫的方式。

波音還必須提撥更多資金給員工的401K退休計畫，但不到恢復舊的年金方案，因為2014年達成的1份勞資合約已取消新進員工適用舊制。

波音 罷工 美國

延伸閱讀

金門傳「小三通X光機罷工 通關大塞車」 岸巡：烏龍爆料

波音罷工／零件供應商也被迫停工 FAA調查波音製程安全

波音767發生技術問題 達美班機塞內加爾起飛時叫停

波音勞資談判再度破局 罷工僵局持續 信評恐掉入垃圾級

相關新聞

韓媒曝三星受法規限制...員工無法賣肝 以致落後台積電

韓國經濟日報報導，南韓國民力量黨將在本周提出「半導體特別法」草案，但未納入產業人士期待的「白領豁免」條款，也就是高薪人員...

三方合作關係！SK集團重申將與台積電、輝達攜手克服AI發展瓶頸

南韓SK集團會長崔泰源4日在首爾舉行的「SK AI高峰會2024」上，強調與台積電和輝達的三方合作關係，表示將與兩家晶片...

比爾蓋茲衝事業時很少休假 竟還做了「這件事」深感後悔

微軟創辦人比爾．蓋茲10月底剛過69歲生日，他49年前與保羅．艾倫聯手創立的這家軟體巨頭，如今市值已高達3.1兆美元。

鴻海旗下訊芯擬投資越南8,000萬美元 生產積體電路

越南政府文件顯示，鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯，正尋求獲准在越南北部投資8,000萬美元，以生產積體電路。

波音尋求解決罷工 員工將表決提高加薪幅度新方案

美國航太業巨擘波音（Boeing）加入罷工的員工，今天將就資方所提調薪38%、趨近勞方要求40%的最新勞雇合約方案進行投...

川普若勝選恐將廢除拜登的產業政策 亞洲企業在美投資計畫前景蒙陰

川普稱「關稅」是他最喜歡的詞，在競選中宣稱高額進口關稅將促使製造商把工廠遷往美國。這使得一些已經宣布在美投資的大型亞洲公司擔心，川普是否會重返白宮並廢除拜登政府為吸引外資投資而實施的稅收優惠及補貼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。