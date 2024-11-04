波音尋求解決罷工 員工將表決提高加薪幅度新方案

美國航太業巨擘波音（Boeing）加入罷工的員工，今天將就資方所提調薪38%、趨近勞方要求40%的最新勞雇合約方案進行投票，以決定是否終結這場爭執不下而拖延已逾7週的罷工。

法新社報導，美國太平洋西北地區約3萬3000名機械師先前已否決波音提出過的2份方案，而今天的投票將決定位於西雅圖地區生產波音737 MAX與777客機的2座工廠能否復工。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）已懇請罷工勞工投下同意票。他1日發訊息給員工表示：「我曉得無論對於你們，或對於我們的客戶、供應商、（工廠附近）社區及波音所有員工，這場罷工都很難熬。」

他還寫道：「該是時候讓我們所有人再度齊心同力，專注於恢復業務及交付世界最好的飛機。有很多人仰賴我們。」

波音新的4年雇約提案，將加薪幅度由先前所提的35%提高到38%，更接近工會最初要求的40%。

此外，國際機械師與航太工人協會（InternationalAssociation of Machinists and Aerospace Workers，IAM）成員員工也可獲得立即支付的現金1萬2000美元（約新台幣38萬元）獎金，而非分拆為7000美元立即支付和5000美元提撥至401K退休計畫的方式。

波音還必須提撥更多資金給員工的401K退休計畫，但不到恢復舊的年金方案，因為2014年達成的1份勞資合約已取消新進員工適用舊制。