鴻海旗下訊芯擬投資越南8,000萬美元 生產積體電路

越南政府文件顯示，鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯，正尋求獲准在越南北部投資8,000萬美元，以生產積體電路。

路透報導，根據越南環境部的一份文件，這座計劃中的工廠位在北江省，將專注在生產和加工電子元件，尤其是積體電路（IC）基板。訊芯計劃從2026年12月開始全面商轉，年產量為450萬件。

訊芯對這份文件內容並未發表立即回應。訊芯的母公司鴻海是全球最大電子代工製造和組裝商，已在越南擁有多座大型工廠。

今年7月，鴻海透過旗下子公司Foxconn Singapore，取得許可在越南北部投資一座印刷電路板工廠3.83億美元。

據環境部文件，訊芯越南廠生產的所有產品將外銷到美國、歐盟和日本。

自從2000年代首次進軍越南以來，鴻海已投資這個東南亞國家逾32億美元。鴻海大多數的工廠都位在北部的北寧省和北江省。