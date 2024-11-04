聽新聞
0:00 / 0:00
微軟打造部分木造資料中心 稱最多可減65%碳足跡
人工智慧（AI）數據中心極為耗電，科技巨擘不只打算使用核電，微軟在美國維吉尼亞州的新資料中心，更擬部分採用木製建材，以減少碳足跡。
微軟決定將新資料中心的建材，納入木製的直交式集成板材（CLT），以減少碳排。該公司估計，與鋼構建築相比，資料中心部分使用木製建材，可減少35%碳足跡；若用CLT取代預製混凝土，碳排更可大減65%。
但維吉尼亞州北部的資料中心，不會完全以木頭製成，是以CLT取代地板和天花板的混凝土，之後再薄塗混凝土，讓木頭能使用更久。CLT比鋼筋混凝土更貴，但重量較輕，建築大量使用這種建材，需要用來支撐的鋼筋也較少，能節省材料和工事。
AI熱潮引發的龐大電力需求、及基礎設施要求，促使數家公司延後氣候目標。微軟引入另類建材，來抵銷碳排，有助該公司的減碳時程重上軌道。據微軟的環境永據報告，該公司碳排較2020年跳升29.1%。Google狀況相近，碳排較2019年大增48%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言