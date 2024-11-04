微軟打造部分木造資料中心 稱最多可減65%碳足跡

人工智慧（AI）數據中心極為耗電，科技巨擘不只打算使用核電，微軟在美國維吉尼亞州的新資料中心，更擬部分採用木製建材，以減少碳足跡。

微軟決定將新資料中心的建材，納入木製的直交式集成板材（CLT），以減少碳排。該公司估計，與鋼構建築相比，資料中心部分使用木製建材，可減少35%碳足跡；若用CLT取代預製混凝土，碳排更可大減65%。

但維吉尼亞州北部的資料中心，不會完全以木頭製成，是以CLT取代地板和天花板的混凝土，之後再薄塗混凝土，讓木頭能使用更久。CLT比鋼筋混凝土更貴，但重量較輕，建築大量使用這種建材，需要用來支撐的鋼筋也較少，能節省材料和工事。

AI熱潮引發的龐大電力需求、及基礎設施要求，促使數家公司延後氣候目標。微軟引入另類建材，來抵銷碳排，有助該公司的減碳時程重上軌道。據微軟的環境永據報告，該公司碳排較2020年跳升29.1%。Google狀況相近，碳排較2019年大增48%。