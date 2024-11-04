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泰央行新總裁暫時難產 遴選會議延至下周一

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
泰國央行新總裁暫時難產。路透
泰國央行新總裁暫時難產。路透

決定泰國央行新總裁人選的會議，原訂今（4）日舉行，但被延遲下周一（11日），這是因為政府提名強力抨擊鷹派貨幣政策的前任財長吉迪拉，想加強對央行的控制，引發反彈。

當地財經媒體《曼谷經濟》（Krungthep Turakij）未引述消息來源報導，由前任監管人員和退休官僚組成的遴選小組已要求撤換提名人。現任財長皮猜表示，如果必須換人以「推動國家發展並取悅大家」，他對更換人選抱持開放態度。

此事反映泰國總理貝東塔與央行的角力。泰國政府與央行在貨幣政府及通膨目標上意見分歧，央行下任總裁成為新戰場。致力於維護央行獨立性的現任總裁塞塔普明年退休。

泰國 貨幣 通膨

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