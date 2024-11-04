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FT：新雲端拿AI晶片做擔保融資 坐大NVIDIA風險也高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
新雲端公司拿來圖形處理器（GPU）當做鉅額貸款的抵押品。路透
新雲端公司拿來圖形處理器（GPU）當做鉅額貸款的抵押品。路透

英國金融時報報導，華爾街金融機構已對一批所謂的新雲端（neocloud）科技公司貸款超過110億美元，擔保品是他們所擁有的當今全球最熱門的商品：輝達（NVIDIA）的人工智慧晶片。

黑石集團（Blackstone）、品浩（PIMCO）、凱雷集團（Carlyle）和貝萊德（BlackRock）在內的公司一年來建立獲利匪淺的新債務市場，向這些新雲端公司提供放款。這些公司為開發AI產品的科技業者提供雲端運算服務。

CoreWeave、Crusoe和Lambda Labs都屬這類新雲端公司，他們已取得數以萬計的輝達高效能圖形處理器（GPU），這些晶片如今也拿來當做鉅額貸款的抵押品。

這種狂熱的交易方式展現矽谷由紐約金融家支持下蓬勃發展的GPU經濟。不過，金融時報提醒，其成長之速，也引發了對高風險貸款、循環融資以及輝達對AI市場壟斷的疑慮。

輝達將晶片分配給新雲端公司，華爾街金融業也因此有信心對這些公司提供數十億美元的貸款，這些貸款用於採購更多輝達晶片。輝達既是新雲端公司的投資人，也這些公司的供應商。

不過，有人質疑，隨著更先進晶片版本問世，或是當前對AI鉅額支出開始減少，這些充做抵押品的晶片可能貶值。

總公司設於紐澤西州的CoreWeave是最大的新雲端公司。該公司宣稱自己是北美最大的輝達GPU未上市營運商，擁有超過45,000顆晶片。

CoreWeave的債務是由輝達GPU存貨為擔保，籌得資金則用於採購更多晶片。該公司計劃今年內在美國和亞洲設立28個資料中心，是去年初規模的九倍。

CoreWeave融資的槓桿率極高。知情人士向金融時報透露，CoreWeave在2023年8月頭一次首筆23億美元的債務融資時，年收入僅2,500萬美元，且稅息折舊及攤銷前虧損約800萬美元。但今年營收飆升至20億美元。

新雲端公司完全仰賴和輝達的合作關係。舉例來說，CoreWeave是輝達的「優先合作夥伴」。不過，該公司未來成長仍要看能否同樣取得輝達更新的Blackwell晶片。

債務 美國 華爾街

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