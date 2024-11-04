衣索比亞禁止油車進口 基礎建設是挑戰

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

衣索比亞為了淨零，禁止油車進口，還大力推動電動車，但充電站卻不夠！外媒在街邊採訪該國民眾表示，每次為了充電問題都相當煩惱。

衣索比亞政府強力推動淨零轉型，除了禁止非電動車進口外，還進口大量電動車、提高燃油價格與興建水力發電廠盼藉此轉型，但也開始出現電動車在港口滯留、賣不出去的狀況。

漲燃料價換電動車

根據《美聯社》報導，衣索比亞政府為了減少民眾對化石燃料的依賴，讓燃料價格大漲，有民眾因此決定買電動車作為替代方案，但幾個月過去後，該民眾懷疑自己的選擇是否正確。他面臨包括首都充電樁太少，還有維修費用相當昂貴等問題，零件都要從中國進口且不好等。若作為二手車賣掉也不值，因為二手電動車貶值相當嚴重。

《CNN》提到，衣索比亞1月宣布全國禁止進口非電動車類的私人車款，雖然對於進口化石燃料的產業有巨大影響，但也彰顯該國想要投入更多綠能以減少碳排的決心。政府還在11月一口氣大漲燃油價格8%，希望讓非洲人口第二大國能逐漸擺脫對化石燃料的依賴。

盼水力發電填補缺口

每個月有10萬台電動車進口衣索比亞，政府希望2030年能達成每個月進口50萬輛，而屆時衣索比亞的新水壩將完工，做為供應電動車的發電來源。衣索比亞總理阿比信誓旦旦的表示，水壩每年可發5千兆瓦的電，足夠衣索比亞全國的車輛都轉換為電動車。

但目前已經有多項問題浮現，包括由於國內基礎建設尚未跟上，加上會修的廠商不多，因此出現坐地起價的狀況，當地技師表示，民眾也不太清楚如何維護電動車。另外，由於需求尚未完全成長，很多電動車賣不出去因此被迫滯留在港口。雖然政府表示會逐漸增加基礎建設與自產率，但許多民眾已經放棄電動車，重回油車懷抱。

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