SK海力士早盤大漲 傳輝達要求HBM4提前半年出貨

SK集團會長崔泰源周一表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳要求SK海力士將下一代高頻寬記憶體晶片HBM4交貨日程提前六個月。SK海力士股價應聲大漲近5%。

SK海力士上個月原本表示，計劃明年下半年向客戶供應這款晶片。SK海力士的發言人周一表示，這個時間表比原定目標更快，但未進一步說明。

黃仁勳要求加快交貨，可見輝達預期用於人工智慧（AI）下一代圖形處理器（GPU）需求強勁。最新的GPU搭配新的HBM晶片。

SK海力士在全球因應HBM晶片爆炸性需求方面居於領先地位，三星電子和美光也力圖趕上。

三星上周表示，歷經8層堆疊的HBM3E晶片延遲後，正和一家大客戶就供貨取得進展。

SK海力士則表示，HBM3E市場正從8層轉向12層。SK海力士已於9月開始量產12層的HBM3E，並計畫在本季向客戶供應最新產品。據了解，HBM4將用於下一個Rubin架構的 R100 GPU。