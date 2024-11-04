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日股延長交易時間 周二起延後至台灣下午2點半收盤

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本東京證交所的股價報價看板。路透
日本東京證交所的股價報價看板。路透

日本股市從周二（5日）起將把交易時間延長半小時，並引進收盤競價交易時段，以刺激市場活力。

另外，日股今天休市一天，原因是國定假日「文化日」補假。

從周二開始，東京證交所的交易時段將從東京時段早上9時展開，到下午3時30分結束，期間在11時30分至12時30分午休、暫停交易。

由於時差緣故，代表以台灣時間而言，日本股市將在台灣時間上午8時開盤，下午2時30分收盤。

在大阪交易所進行的股票指數期貨交易也將延長半小時。

這是東京證交所繼2011年11月來首度調整交易時間，當時將上午盤時間延長30分鐘至11時30分。

東京證券交易所主管希望，延長交易時間能讓投資人更便於進行交易。

此外，日本股市收盤前最後五分鐘還將引入競價交易時段。在此期間，投資人能以特定價格下買單或賣單，但不會執行任何交易，股票價格也不會變動。基於買賣單，將在下午3時30分設定收盤價格

投資人可以在競價期間觀察其他投資人的動向，並據此下單或取消委託單。東京證券交易所表示，這個時段目的是要改善交易的透明度。

投資人 日本 東京

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