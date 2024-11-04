美股投資人注意 台灣時間今晚10點半美股才開盤

美國日光節約時間已於3日結束，從當日凌晨2時把時鐘撥慢一小時，這代表今天（4日）起，美股開盤時，對應的台灣時間將變成晚間10時30分，交易時間至台灣隔日凌晨5時收盤。

實施日光節約時間是為了減少使用人造光線，節約能源。美國自2005年《能源政策法案》通過以來，實施日光節約時間，美國的夏令時間從每年3月的第二個星期日開始，到11月的第一個星期日結束。當夏令時從3月開始時，時鐘「向前撥動」一小時；當夏令時在11月結束時，時鐘「向後撥動」一小時。

當前的美國冬令時間將持續到2025年3月9日結束，屆時時鐘又將撥快一小時，調整為日光節約時間。