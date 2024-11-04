本周開盤前 五件國際事不可不知

昨天發布的一系列民調顯示，美國副總統賀錦麗和前總統川普美國總統選舉前夕仍勢均力敵，選民無論在全美或決定選情的關鍵州差距甚微。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

超級戰區預告選情膠著

ABC新聞和Ipsos 最終民調顯示，賀錦麗在全美以49%對46%領先，而紐約時報/ Siena 民調顯示，哈里斯在七個搖擺州中的五個州領先。

儘管如此，賀錦麗在所有民調的優勢均在誤差範圍內，而NBC新聞周日發布的民調顯示，雙方以49%對49%陷入僵局。

兩位候選人均做最後衝刺：賀錦麗在教會禮拜上發表演講，並將在密西根州立大學的會場造勢，而川普則在賓州集會，隨後前往北卡羅來納州和喬治亞州參加活動。

美股風向緊盯大選、Fed決策 預期聯準會本周降息1碼

美股上周五（1日）在連摔二日後反彈，道瓊工業指數上漲289點。投資人對10月就業報告不如預期不以為意，目光轉移本周美國總統大選結果，以及台北時間本周五凌晨的聯準會（Fed）決策是否釋出更多利率動向。

道瓊指數上周五漲0.7%，那斯達克和標普500指數各漲0.8%和0.4%。英特爾大漲7.8%，因本季業績展望優於預期；亞馬遜大漲6.2%，因第3季營收和獲利成長強勁。蘋果上季營收創歷來同季新高，但股價跌1.2%。

費城半導體指數漲1.1%，台積電ADR上漲1.3%，一周下來仍各跌4.1%和5.2%。台積電ADR較台北交易溢價20.2%。

波克夏增持現金砍蘋果股票 一年來拋售近三分之二持股

「股神」巴菲特的波克夏公司第3季繼續大舉脫售持股，包括進一步減持蘋果持股25%，現金水位突破3,000億美元，再創新高，顯示避免從事重大收購交易，並繼續調節大型持股，可能是考量股票價位已高和避免投資組合過度集中。上季營業利益則下滑6%。

波克夏2日發布財報說，第3季賣掉約1億股蘋果股票，持股總數砍到3億股，與第2季末的4億股相比減持25%。截至9月底，蘋果持股總值降至699億美元，低於第2季末的842億美元。短短一年間，巴菲特累計拋售近三分之二蘋果持股，持股價值與2023年顛峰時的1,780億美元漸行漸遠。

OPEC+同意延後增產

OPEC+同意將其12月的增產計畫延後一個月，因經濟前景脆弱導致價格持續低迷後，OPEC+第二度延後增產。

由沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導的這個組織原本打算從12月開始，每月增產18萬桶，但OPEC周日發布聲明，他們將在12月繼續限制供應。

大陸放寬限制 便利外資對上市公司戰略投資

中國進一步採取措施吸引外資。中國證監會、商務部和其他四家監管機構在周五公告中表示，允許外國自然人對上市公司實施戰略投資。

此前，如果外國投資者實施戰略投資後不成為上市公司的控股股東，對其資產要求為管理的境外實有資產總額不低於5億美元。根據公告，如今這一要求降低至3億美元。

外國投資者如今還可以通過要約收購進行戰略投資。監管機構也取消了以定向發行方式實施戰略投資的持股比例不低於10%的要求。