8個OPEC+成員延長減產至12月底
石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）當中8個成員今天表示，石油減產期限延長至12月底。
法新社報導，OPEC+在聲明中指出，這8國「已經同意將2023年11月實施每天減產220萬桶的自願性調整延長1個月到2024年12月底」。
這8個國家包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼。
中國和美國需求減緩而引發疑慮，近數月來對油價形成壓力，OPEC+成員國因此一直延後增產。
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