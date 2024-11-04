全球市場震盪 面臨4大考驗

國際金融市場本周將面臨四件關鍵大事考驗，分別為美國總統大選、美英瑞典等廿國央行決策、最繁忙的美企財報周以及中東情勢發展，促使投資人加碼押注全球股票、外匯及債券市場震盪將更加劇烈。

全球投資人都正屏息以待五日登場的美國總統大選結果，一般認為選情難分軒輊的美國總統選情對市場的影響巨大。利率決策方面，美國和英國央行預料將降息一碼。此外，超過一五○家標普五百指數成分企業本周將公布業績，安謀、高通等業者表現將牽動晶片股。媒體也傳言伊朗本周將對以色列發動報復攻擊。

近來股市已明顯出現押注川普勝選的「川普交易」，包括做多大宗商品生產商、美元及加密貨幣等資產，做空對貿易戰曝險較高的類股，但若結果並非如此，行情將迅速扭轉，加劇市場動盪。