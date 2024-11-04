聽新聞
0:00 / 0:00
全球市場震盪 面臨4大考驗
國際金融市場本周將面臨四件關鍵大事考驗，分別為美國總統大選、美英瑞典等廿國央行決策、最繁忙的美企財報周以及中東情勢發展，促使投資人加碼押注全球股票、外匯及債券市場震盪將更加劇烈。
全球投資人都正屏息以待五日登場的美國總統大選結果，一般認為選情難分軒輊的美國總統選情對市場的影響巨大。利率決策方面，美國和英國央行預料將降息一碼。此外，超過一五○家標普五百指數成分企業本周將公布業績，安謀、高通等業者表現將牽動晶片股。媒體也傳言伊朗本周將對以色列發動報復攻擊。
近來股市已明顯出現押注川普勝選的「川普交易」，包括做多大宗商品生產商、美元及加密貨幣等資產，做空對貿易戰曝險較高的類股，但若結果並非如此，行情將迅速扭轉，加劇市場動盪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言