預料Fed本周將降息1碼 投資人緊盯主席鮑爾景氣展望

儘管美國總統大選為經濟政策與成長前景帶來不確定性，聯準會（Fed）本周預料將依照先前規畫，降息1碼，調降基準利率區間到4.5%-4.75%，以免過度拖累經濟，繼續引導經濟軟著陸，投資人將緊盯Fed主席鮑爾對選後景氣展望的評論。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期Fed在6-7日決策會議降息1碼的機率為98.9%。素有「Fed傳聲筒」美譽的華爾街日報記者蒂米羅斯也分析指出，Fed將降息1碼。

Fed官員在緘默期之前的發言也鞏固了本周將降息1碼的預期，最新的通膨指標、就業報告、甚至總統選舉都不會改變這個方向。德意志銀行駐紐約經濟學家魯耶堤指出，官員們的焦點仍然放在保持就業市場強健，同時讓通膨繼續趨於溫和。

不過，Fed本周會議可能會為未來幾個月的棘手討論鋪路，首先是降息循環終點應該落在何處，其次為新任總統與國會的任何政策變動，都可能重塑經濟展望，從而改變Fed的利率前景。

Fed官員正遭遇一個難題：勞動市場持續降溫，但消費者支出維持穩健，目前還不清楚這股趨勢會延續多久。經濟學家大多同意，Fed的任務在11月之後會更艱難，因為若經濟數據續強，市場將質疑Fed政策的效果。

情境之一是更強的消費者支出幫助穩定勞動市場，在較樂觀情況下，最近的勞動市場降溫只是反映疫情後的正常化發展，Fed可能會減少降息次數，在較悲觀情況下，所得成長減弱可能對消費者支出造成壓力，拖累經濟，促使Fed加碼降息。