國際金融本周面臨四個關鍵點 股匯債市震盪將加劇

國際金融市場本周將迎接四件關鍵大事：美國總統大選、美英瑞典等20國央行決策、最繁忙的美企財報周以及中東情勢發展，促使投資人加碼押注全球股票、外匯及債券市場震盪將更加劇烈。

全球投資人都正屏息以待5日登場的美國總統大選結果。民調顯示共和黨候選人川普和民主黨候選人賀錦麗的競爭激烈，無論在全國或搖擺州的差距都落在1個百分點內，就連哪一黨會掌握聯邦眾議院多數席次也都是未知數。

管理占全球三分之一國內生產毛額（GDP）的20國央行本周也將陸續公布利率決策，美國和英國央行預料將降息1碼，瑞典央行估將降息2碼，澳洲、波蘭、馬來西亞料將按兵不動，巴西央行則可能升息2碼。

本周關鍵事件

此外，本周也將是最繁忙的美企第3季財報周，超過150家標普500指數成分企業都將公布業績，安謀和高通等業者表現將牽動晶片股。媒體也傳言伊朗本周將對以色列發動報復攻擊。

投資人認為，殺得難分難解的美國總統選情對市場的影響更大。

衡量美國公債市場未來走向的Ice BofA Move指數，在10月大漲近40%後，上周初升抵逾一年來最高。Ice BofA Move指數居高不上，顯示投資人預期美國公債市場還會進一步波動。John Hancock投資管理公司的共同首席投資策略師羅蘭表示，若共和黨入主白宮並在國會兩院取得過半多數，可能會進一步推高殖利率。

美元的隱含波動率已升抵2020年4月來最高，芝商所（CME）一籃子已開發市場貨幣的隱含波動率指數也觸及去年初以來高點。渣打銀行G10外匯研究主管英葛蘭德表示，匯市的波動性反映了「選舉結果的不確定性、川普獲勝後政策議程的不確定性，以及國會是一黨獨大或分裂的不確定性」。

反映標普500指數未來30天隱含波動率的VIX恐慌指數，過去三個月來雖大多低於20的長期均值，但分析師說，相對於股市的實際波動，VIX指數一直異常之高。德銀首席全球策略師查達說，「VIX看起來並不高，但若與已實現的波動率加以比較，就會發現它非常高」，「隱含波動率透露，市場察覺到有大量風險」。

近來股市已明顯出現押注川普勝選的「川普交易」，包括做多大宗商品生產商、美元及加密貨幣等資產，做空對貿易戰曝險較高的類股，但若結果並非如此，行情將迅速扭轉，加劇市場動盪。