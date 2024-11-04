達沃斯年會入場費喊漲九倍 試圖賺取更多收益

世界經濟論壇（WEF）達沃斯年會將於明年1月登場，主辦單位已提高部分訪客的入場費九倍，調漲到逾1,100美元，並擴大發放入場證，顯示WEF希望從這場冠蓋雲集的年度盛會，賺取更多收益。

英國金融時報（FT）報導，WEF近日在日內瓦與贊助商召開會議，決定在明年1月20-24日的年會上，調高政經領袖隨行人員的次級入場證（徽章）價格，從往年的100瑞郎一口氣調高至1,000瑞郎（約1,157美元，約新台幣37,000元）。

WEF也將增加入場證的數量，並修改權限，次級徽章持有人能進入WEF會議的部分場合，但無法進入各國官員與企業執行長舉行會談的主會議中心。這些大咖的菁英徽章每人要價2.7萬瑞郎。

WEF也將擴大次級徽章的發放範圍，涵蓋規模較小的贊助商，也希望藉此吸引企業的中階主管與會，提供建立人脈的機會。不過，一家WEF的大型贊助商形容，這感覺像是「撈錢」。

WEF已為明年年會在主會場附近新建一幢建築，以容納行政人員。WEF已知會贊助商，能夠以每周約15萬瑞郎，承租這幢貨櫃屋風格建築的部分空間。

WEF也正推出一項計畫，允許更廣泛的企業贊助商能付費把自家活動置於官方的WEF大旗之下。