達沃斯年會入場費喊漲九倍 試圖賺取更多收益

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
世界經濟論壇達沃斯年會於明年1月登場，主辦單位已提高部分訪客的入場費九倍。（美聯社）
世界經濟論壇達沃斯年會於明年1月登場，主辦單位已提高部分訪客的入場費九倍。（美聯社）

世界經濟論壇（WEF）達沃斯年會將於明年1月登場，主辦單位已提高部分訪客的入場費九倍，調漲到逾1,100美元，並擴大發放入場證，顯示WEF希望從這場冠蓋雲集的年度盛會，賺取更多收益。

英國金融時報（FT）報導，WEF近日在日內瓦與贊助商召開會議，決定在明年1月20-24日的年會上，調高政經領袖隨行人員的次級入場證（徽章）價格，從往年的100瑞郎一口氣調高至1,000瑞郎（約1,157美元，約新台幣37,000元）。

WEF也將增加入場證的數量，並修改權限，次級徽章持有人能進入WEF會議的部分場合，但無法進入各國官員與企業執行長舉行會談的主會議中心。這些大咖的菁英徽章每人要價2.7萬瑞郎。

WEF也將擴大次級徽章的發放範圍，涵蓋規模較小的贊助商，也希望藉此吸引企業的中階主管與會，提供建立人脈的機會。不過，一家WEF的大型贊助商形容，這感覺像是「撈錢」。

WEF已為明年年會在主會場附近新建一幢建築，以容納行政人員。WEF已知會贊助商，能夠以每周約15萬瑞郎，承租這幢貨櫃屋風格建築的部分空間。

WEF也正推出一項計畫，允許更廣泛的企業贊助商能付費把自家活動置於官方的WEF大旗之下。

WEF 建築

延伸閱讀

和信交棒4／醫師袍徽章藏50年祕密 黃達夫：防癌從生活做起

永豐銀行「休碳Showtime 綠色生活倡議咖」太威！獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

台南巷仔Niau公仔來了！ 1000個開放預購不到1小時售罄

凌濤等指陳吉仲抄論文無罪定讞 朱立倫：民進黨別再濫訴

相關新聞

國際金融本周面臨四個關鍵點 股匯債市震盪將加劇

國際金融市場本周將迎接四件關鍵大事：美國總統大選、美英瑞典等20國央行決策、最繁忙的美企財報周以及中東情勢發展，促使投資...

掌管特斯拉、X平台…野心不止於此！馬斯克如何涉入、干預政治

這位全球首富已經不在滿足於他的商業帝國：埃隆·馬斯克（Elon Musk）作為全球最知名的科技企業擁有者，掌管著電動汽車特斯拉、網絡社交平台X和航天企業SpaceX…

全球市場震盪 面臨4大考驗

國際金融市場本周將面臨四件關鍵大事考驗，分別為美國總統大選、美英瑞典等廿國央行決策、最繁忙的美企財報周以及中東情勢發展，...

預料Fed本周將降息1碼 投資人緊盯主席鮑爾景氣展望

儘管美國總統大選為經濟政策與成長前景帶來不確定性，聯準會（Fed）本周預料將依照先前規畫，降息1碼，調降基準利率區間到4...

達沃斯年會入場費喊漲九倍 試圖賺取更多收益

世界經濟論壇（WEF）達沃斯年會將於明年1月登場，主辦單位已提高部分訪客的入場費九倍，調漲到逾1,100美元，並擴大發放...

產業龍頭示警 變壓器缺很大

全球最大變壓器製造商日立能源（Hitachi Energy）警告，電網設備升級所帶來的需求暴增，已壓過變壓器產業的的供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。