郵輪集團打造私人度假村

在旅遊需求興盛、卻遇到許多熱門景點的居民抗議過度觀光之際，全球幾間最大的郵輪集團正斥資打造私人度假村，以便分散人潮，並提升對旅遊景點的掌控能力。

英國金融時報（FT）報導，全球疫後旅遊需求增加，而在擁擠觀光景點日益增多的郵輪，造成當地居民反彈。為平衡兩者，嘉年華郵輪（Carnival）、皇家加勒比集團（Royal Caribbean）和挪威郵輪（Norwegian Cruise Line），都已著手打造私人渡假設施。

嘉年華郵輪正在大巴哈馬島建造耗資6億美元的Celebration Key，將是該公司「首個為專門用途建造的專屬景點」。皇家加勒比集團也計劃花費相似的金額，在墨西哥加勒比海沿岸的瑪哈烏爾村（Mahahual），打造200英畝的度假村Perfect Day Mexico，將有海灘、水上樂園和其他娛樂設施，預計2027年啟用。

挪威郵輪則正在自家私人島嶼Great Stirrup Cay上，興建可容納兩艘郵輪的碼頭，預計2026年起，遊客數量可自目前人數倍增至70萬人。執行長桑摩說，新碼頭最終應能提升「顧客滿意度、營收和顧客回頭率」。

根據國際郵輪協會（CLIA），2023年全球有3,170萬人參加郵輪假期，比2019年多7%。CLIA預期，2027年前該數字將達3,970萬。

Tourism Economics郵輪分析總監薩維利表示，加勒比海的郵輪乘客人數成長速度，比地中海在內的任何主要地區還快，主要受到私人度假村推動。他說，2025年前，郵輪公司在加勒比海的私人島嶼，可容納的遊客數量，將是2019年的兩倍多。