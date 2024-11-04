Google雲端增速 超車亞馬遜

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Google急起直追，上季雲端事業增速超越亞馬遜、微軟。（路透）
Google急起直追，上季雲端事業增速超越亞馬遜、微軟。（路透）

盤點科技巨擘的上季財報，顯示Google雲端事業上季營收勁增35%，成長超越亞馬遜和微軟這兩個更具規模的雲端對手，在當前人工智慧（AI）競賽中，暫居領先。

Google雲端事業第3季營收比去年同期成長35%至113.5億美元，比第2季的29%加速成長。相較下，雲端龍頭亞馬遜網路服務（AWS）同期營收年增19%至274.5億美元，顯示其事業規模比Google大一倍，增速卻只有Google的一半，雲端二哥微軟Azure事業上季營收年增33%，成長也比AWS快。

在六家市值上兆美元的美國科技巨頭中，除了AI龍頭輝達（Nvidia），五家都上周已公布上季財報。Google母公司字母（Alphabet）、亞馬遜、微軟的財報發布時間向來相近，讓投資人得以窺見雲端戰爭的戰局。

Argus研究公司10月31日的報告指出，Google常遭外界抨擊過度依賴數位廣告業務，但Google雲端已逐漸成為另一大收入來源，也不再是「錢坑」。Google去年首次轉盈後，上季營業利益率達17%。

Visible Alpha公司科技、媒體及電信產業研究主管奧圖說，Google雲端上季利潤率遠超乎市場預期，但不確定這能否持續。

不過，亞馬遜AWS上季營業利益率是更高的38%，被Bernstein分析師形容為「驚人」。亞馬遜主管已對招聘抱持謹慎態度，並終止部分較不受歡迎的服務。另外，今年初以來，AWS已將伺服器的使用年限從五年延長到六年，一口氣提高營業利益率2個百分點。

亞馬遜執行長傑西說，「我想目前幾乎每個人擁有的容量，都比需求低」，尤其晶片產業需要擴增供應。

微軟的發展也類似。財務長胡德說，儘管Azure事業的增速稍微放緩，但有望在明年上半年加速成長，原因是「我們的資本支出將創造更多AI運算能力，以滿足日益擴大的需求」。

亞馬遜、Google及微軟也都開始研發自家的處理器晶片，但DA Davidson分析師說，在這場戰役中，微軟將落居下風。

主管 分析師

延伸閱讀

台積電明年CoWoS產能再倍增 輝達包半微軟亞馬遜也搶

美科技巨頭攻AI支出勁揚 明年還會花更多錢

OpenAI發表ChatGPT搜尋功能 升高挑戰Google態勢

Google地圖強化AI 台灣2大新功能與全球同步

相關新聞

國際金融本周面臨四個關鍵點 股匯債市震盪將加劇

國際金融市場本周將迎接四件關鍵大事：美國總統大選、美英瑞典等20國央行決策、最繁忙的美企財報周以及中東情勢發展，促使投資...

掌管特斯拉、X平台…野心不止於此！馬斯克如何涉入、干預政治

這位全球首富已經不在滿足於他的商業帝國：埃隆·馬斯克（Elon Musk）作為全球最知名的科技企業擁有者，掌管著電動汽車特斯拉、網絡社交平台X和航天企業SpaceX…

全球市場震盪 面臨4大考驗

國際金融市場本周將面臨四件關鍵大事考驗，分別為美國總統大選、美英瑞典等廿國央行決策、最繁忙的美企財報周以及中東情勢發展，...

預料Fed本周將降息1碼 投資人緊盯主席鮑爾景氣展望

儘管美國總統大選為經濟政策與成長前景帶來不確定性，聯準會（Fed）本周預料將依照先前規畫，降息1碼，調降基準利率區間到4...

達沃斯年會入場費喊漲九倍 試圖賺取更多收益

世界經濟論壇（WEF）達沃斯年會將於明年1月登場，主辦單位已提高部分訪客的入場費九倍，調漲到逾1,100美元，並擴大發放...

產業龍頭示警 變壓器缺很大

全球最大變壓器製造商日立能源（Hitachi Energy）警告，電網設備升級所帶來的需求暴增，已壓過變壓器產業的的供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。