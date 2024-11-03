不好用就fire！歐美掀Z世代解僱潮 怎麼與「被開除也不怕」的一代好好共事

摘要 1.自Z世代進入職場以來，企業老闆經常抱怨Z世代的畢業生很難共事，現在，他們不再只是空談。 2.人才媒合網站Intelligence.com調查，在近千名主管中，有6成表示已解僱今年大學剛畢業的Z世代員工。 3.裁員潮從2023年持續到今年，但國際勞工組織最新調查卻指出，部分地區的年輕人就業狀況並不理想，其中東亞年輕人失業率比2019年還高。 4.目前這場企業與Z世代的拉鋸戰中，若企業不調適，恐面臨難找到新血窘境。

自從Z世代進入職場以來，許多老闆一直在抱怨Z世代的畢業生很難共事，現在，他們不再只是空談。

部分人正迅速解僱那些進入職場幾個月後，還達不到他們標準的年輕員工。

根據人才媒合網站Intelligence.com調查，在近1000名主管中，有6成表示，已經解僱了今年剛從大學畢業的Z世代員工。其中超過5成認為，Z世代還沒有為職場做好準備，甚至有六分之一的老闆對再次僱用新鮮人感到猶豫。

主要原因，是認為Z世代不夠積極，包括經常遲到、穿不適合辦公室的服裝，以及過度使用不正式的語言。這可能與疫情期間，大學生沒有足夠的實體互動機會有關，因此他們必須重新學習工作上的軟技能。

GenZ瘋拍「被辭職」影片

主管隨意解僱恐被損害公司聲譽

但是，被裁員的年輕人害怕了嗎？沒有。

一名曾在科技公司Cloudflare工作的客戶經理皮奇（Brittany Pietsch），2024年初在TikTok上分享自己被解僱的影片。「同事一整天都收到隨機的15分鐘通話邀請，」就在同事被解僱沒多久後，她也接到了電話。電話另一端是她不認識的人資主管，其中一位告訴她，「很抱歉您沒有達到Cloudfare的期望，」他說，「我們決定和你分道揚鑣。」

皮奇是在2023年8月底入職，她自認在工作中表現良好，還為團隊完成3份合約，「在過去的4個月裡，我真的把全部精力和生命都奉獻給了這份工作，卻無緣無故的被解僱，我想相信公司，但臉上卻被打了一記耳光。」她並要求前東家在鏡頭的另一端給予具體解釋，這段長達9分鐘的影片，吸引超過千萬觀看。

廣大輿論壓力，使得Cloudflare執行長普林斯（Matthew Prince）不得不親自回應，說這個影片讓他看得很「痛苦」。

像皮奇這樣的故事不是特例，有越來越多年輕人會在社群上發布關於自己被解僱的故事。目前，TikTok話題標籤#layoffs已有超過3.66億次瀏覽。

裁員潮從2023年持續到今年，Google、亞馬遜等指標性企業不斷發布新的裁員潮，娛樂、休閒產業裁員也影響數萬人。

企業覺得不好用就裁員

小心落入找不到新血的困境

《英國每日郵報》指出，越來越多年輕人TikTok在上鼓吹「今天下午兩點不工作！」有近300萬名英國年輕人沒有工作、也不找工作，這個數字，甚至比疫情前多了38萬人。但與此同時，英國也存在90萬個工作空缺沒找到人。

根據國際勞工組織2024年調查報告也指出，雖然求職市場不如疫情時慘淡，但部分地區年輕人的就業復甦並不如想像中理想，東亞年輕人的失業率反較2019年上升4.3個百分點。

回到台灣，104人力銀行數據也顯示，目前台灣每個職位平均只有0.5人申請。如果以9月份數據來觀察，平均每位求職者可以分到2.12份工作，處於「事求人」的狀態。

因此，在目前這場企業與Z世代的拉鋸戰中，如果企業不學著調適，恐怕會面臨難以找到新血的窘境。

104人力銀行職涯教育長王榮春指出，在台灣雖然沒有觀察到新鮮人被裁員的現象，但是主管內心多少會有些抱怨。Z世代在相對不高壓的環境中長大，自然會需要更多磨合。

政大企業管理學系特聘教授胡昌亞表示，與其感嘆大環境不如意，不如想辦法採用「問題解決」思維。「有些主管會被一些訓練誤導，覺得你就要去順他（Z世代）的毛，其實這是完全不對的。一個新人來，他完全不知道這邊的狀況，你就是要立規矩，立規矩不是說對他兇，是讓他了解公司的要求。」

胡昌亞建議，可以參考「情境式領導」，依照員工的動機與能力做分類，大部分新鮮人對自己都有期許，只是能力不夠，所以必須要多給直接的「指導」（direction），而非「教練」（coach）。主管需要更頻繁的了解工作狀況，新人在做什麼、如何做，並對齊工作進度，不能等到截止日期才來詢問。

也可以多多使用「賦權幫忙」（empowering help），不需要過度主動幫忙，而是等到新人有問題、表示需要幫忙時，再來提供資源，也能增強新人的自主性與成就感。

資料來源：Fortune、Inc.、CBS、Daily Mail、國際勞工組織

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