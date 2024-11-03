蘋果CEO近20年來的副業「Nike首席獨立董事」 庫克做了什麼？

摘要 1.蘋果執行長庫克，也是Nike首席獨立董事，是Nike最親密的外部顧問之一，不只對執行長人選有影響力，也幫他們解決各種營運問題。 2.Nike目前遇到種種難題，今年已裁員2300人，營收也有可能創下1999年以來最差表現。庫克能夠幫助Nike挺過這道逆風嗎？

庫克（Tim Cook）除了蘋果執行長外，其實還有一個鮮為人知的身份：就是全球最大運動鞋、服裝品牌Nike的首席獨立董事。

彭博指出，他是過去19年來，Nike最親密的外部顧問之一，陪伴該品牌度過各種挑戰。

2005年，首款iPhone仍未上市的年代，擔任蘋果營運長的庫克，就因為Nike首度和蘋果合作，在運動鞋底部安裝計步感測器，可將健身數據上傳至iPod，而獲邀進入Nike董事會。Nike創辦人暨時任執行長奈特（Phil Knight）對能迎來庫克和其技術專長欣喜若狂，稱他是「極大資產」。

此後的十多年，Nike穩定成長，庫克更在2016年7月升任成首席獨立董事。而Nike和蘋果也保持緊密合作，從2016年起銷售具有獨特錶帶、錶面的聯名手錶至今。

Nike總部員工透露，庫克在Nike的存在感不低，常被員工注意到，有時會為零售店設計提供建議，也鼓勵Nike專注核心產品，與賈伯斯（Steve Jobs）和庫克為蘋果制訂的長期策略一致。

甚至庫克還曾在會議中拋出震撼彈，質疑為何手機代工商製造毛利率可壓到3％以下，但運動鞋代工商毛利率卻有6％，希望將Nike生產蘋果化，為製鞋業帶來空前壓力，也使Nike股價從他擔任首席獨董迄今成長逾四成。

後來，2019年Nike執行長帕克（Mark Parker）因屬下爆發性騷擾黯然下台，接任人選也彰顯庫克的影響力。

為佈局電商，Nike在庫克推薦下，任命前eBay執行長多納霍（John Donahoe）接棒。多納霍和奈特有數十年交情，而庫克在多納霍擔任eBay執行長任內，也幫他應對馬斯克（Elon Musk）等對eBay施加壓力的激進投資人，因而多納霍在Nike時期，也把庫克當成導師、諮詢對象。

蘋果執行長庫克，也是Nike首席獨立董事。 路透

例如，2021年3月的新疆棉爭議事件，西方媒體、政商界指控中國在新疆對維吾爾人民強迫勞動，並發起制裁，Nike在壓力下發佈聲明，表示不從新疆採購產品，卻反而引起中國消費者反彈。陷入困境的Nike，從庫克看見曙光。

因為中國是蘋果供應鏈基地之一，也是其重要市場，庫克處理過很多類似爭議，從供應商勞動環境、涉嫌違反勞動法令指控都有。在他建議下，Nike改造中國的線上商店、App、微信小程序時，就遵循庫克傳授的策略，也就是一定要恪遵法令。

好不容易在中國的爭議稍歇，但Nike卻面臨更大危機。今年初Nike示警，受到新興品牌崛起、運動鞋需求減少，營收將會下降，並在2月、6月啟動兩波裁員。

10月初，Nike公布2025財務年度第一季財報，營收較去年同期下降10％，是2020年疫情以來最大單季跌幅。逆風中，多納霍宣布退休，接班人選是由庫克找來的希爾（Elliot Hill）。

希爾曾在Nike工作超過30年，從實習生做起，原本已經退休，庫克力邀下才重出江湖。《華爾街日報》指出，希爾有和零售夥伴打交道的經驗，也曾經在2010年北美業務成功轉型扮演關鍵角色，因此在基層員工人氣很高，員工對此任命反應異常熱烈。

但希爾得面對的是，Nike今年營收下滑幅度，將比分析師預估的還多，是該品牌過去25年以來最糟的一年。

為了給希爾更多空間擬定「逆轉勝計劃」，Nike不只撤回全年財測，更延遲每年11月登場的投資者日。這份必須得到庫克和其他董事會成員批准的計劃，能否幫Nike化險為夷，不只考驗10月中上任的希爾，更攸關庫克神話能否維持。

資料來源：Bloomberg、Apple Insider、WSJ、Reuters、Yahoo

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《原文蘋果CEO庫克近20年來的副業：Nike首席獨立董事！他做了什麼？》