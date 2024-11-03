不放棄在陸生產！經營「優衣庫」日本迅銷公司會長兼社長：中國依舊重要

經營成衣品牌「優衣庫」（UNIQLO）的日本迅銷公司，到今年8月的年營業額首度突破3兆日圓大關，儘管歐美市場對進一步擴大營業額不可或缺，但迅銷社長已表明不放棄中國生產。

日本經濟新聞報導，迅銷（Fast Retailing）將繼續對服裝製造及販售重要據點的中國進行投資。面對中國市場景氣減緩、人事費用高漲加上地緣政治上的風險升高，許多企業正減少對中國投資，但迅銷會長兼社長的柳井正卻持不同看法，認為「中國的重要性並未改變」。

日本各業者正在「脫離中國」，柳井正10月下旬受訪時斬釘截鐵地說，「不行，不可能那麼簡單就興建大規模工廠，我們有著多年失敗的經驗，無法輕易就能達到像中國工廠般的水準」。

日本纖維輸入組合指出，日本從中國進口服裝數量在2007年達到頂峰，約35億5000萬件；但到了2023年時，這個數字已減少到20億4000萬件。

日本從中國進口服裝占整體海外進口比率，也從2007年的92%逐年減少到2023年的58%，是2000年以來首度跌破6成。

在中國人事成本持續增加，對仰賴人工進行縫製等生產活動不利的情況下，「台灣有事」（台灣發生事態）的地緣政治風險也變得更加現實。日本許多業者都在推動「中國加一」，把據點轉往越南或孟加拉等中國以外的國家或地區。

柳井正說，「我們也跟著中國的成長一起成長，在齊心協力下中國紡織產業也成長」。迅銷從2000年起將被稱為「匠」的日本紡織業職人送到中國，提高紡織技術能力與產品品質。迅銷也跟當地業者會面，鞏固在中國的供應鏈。

迅銷到2024年8月的年合併銷售額首度突破3兆日圓（約新台幣6261億元）大關，雖然包括在中國、歐洲及北美營業額都有大幅成長，但產品生產據點仍是以中國為主的亞洲。

迅銷並未公布每個地區的生產數量，不過，相關人士說「中國在生產量占高比率的情況並未改變」。

對推動全球化的企業來說，如果著眼效率，建立同地區販售與生產的產銷一體體制是常規做法，但是，對迅銷來說這不是唯一的解答。

儘管迅銷也逐漸擴大在印度等地的生產地區，但全球主力工廠仍在中國。負責生產的首席執行董事中嶋修一說，「我們不增加合作夥伴數量，而是希望增加每個工廠的生產量」。

除了生產面，中國市場在銷售面方面仍然展現相當存在感。迅銷在中國的營業額達到6770億日圓，較前一年同期增加9%，儘管中國目前因為購物商場遍地開花造成景氣減緩，供給過剩也令人憂慮，但迅銷表現超過市場預期，除營業額創新高，預期到2025年8月止的營業額及利潤也都將增加。

但迅銷要挑戰營業額10兆日圓的目標，作為下一個成長引擎的歐美市場也是不可或缺。在進攻歐美市場時，如果中國製造的服裝被歐美各國課徵高關稅的話，對迅銷來說將極為不利。

儘管如此，柳井正仍然表示不會離開中國的態度，他的口頭禪是「1勝9敗」，後來也成為書名。

柳井正說，「雖說是9敗，但實際上可能是99敗」，目前迅銷營業額雖然突破3兆日圓，但距世界最大服裝公司、西班牙服裝業巨頭Inditex的約5兆9000億日圓，還有一段很大的差距。

他說，關鍵在於如何在妥善處理「中國風險」的同時，在對手根據地的歐洲讓迅銷的品牌深入。