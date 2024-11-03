掌管特斯拉、X平台…野心不止於此！馬斯克如何涉入、干預政治

這位全球首富已經不在滿足於他的商業帝國：埃隆·馬斯克（Elon Musk）作為全球最知名的科技企業擁有者，掌管著電動汽車特斯拉、網絡社交平台X和航天企業SpaceX，還越來越多地涉入政治。

距離美國總統大選只剩下兩天時間，馬斯克此前明確表示，大力支持共和黨候選人川普。川普也向其承諾，如果自己當選，馬斯克將在下一屆美國政府中發揮領導作用。53歲的馬斯克此前曾多次利用其公司的影響力干預從巴西到德國等其他國家的政治辯論。

馬斯克的政治承諾的可見度是前所未有的。它凸顯了一些私營科技企業家越來越多地對傳統上屬於政府決策權力施加影響力的方式與方法。不少網絡司法專家對此表示擔憂。斯坦福大學網絡政策中心研究員、《科技政變：如何從硅谷拯救民主》一書的作者沙克（Marietje Schaake）在接受德國之聲采訪時說：「馬斯克所使用的技術非常關鍵。他所擁有的公司具有令人難以置信的影響力，並且在獲取信息和地緣政治方面處於關鍵地位」。

她說：「馬斯克經營這些公司不僅僅是為了最大限度地取得成功，他還利用它們作為實現自身利益的工具」。

從「溫和」走向強硬

從上世紀90年代中期創立第一家公司以來，出生於南非的馬斯克創建了許多成功的公司，並積累了估計超過 2,430億美元（2,240億歐元）的財富。他將初創公司轉變為全球技術龍頭企業的才能也使他能夠控制關鍵的數字基礎設施，從而增強了他的政治影響力。

美國國家航空航天局（NASA）目前正在與馬斯克執掌的民營航天制造商和太空運輸公司SpaceX合作發射衛星。SpaceX子公司星鏈（Starlink）為世界上最偏遠的地方提供寬帶互聯網連接。星鏈通信已成為從烏克蘭到加沙地帶沖突地區的軍隊不可或缺的通訊工具。

馬斯克和普亭之間可能存在聯絡

《華爾街日報》調查指出，控制這些技術會產生地緣政治影響：據該報報導，據稱馬斯克自2022年底以來一直與俄羅斯總統普亭保持聯繫。除此之外，據說普亭為了幫助中國國家主席習近平，還要求馬斯克不要在台灣啟動星鏈衛星通信系統。馬斯克尚未對《華爾街日報》的報導發表評論。

2022年，通過收購X（前身為 Twitter），馬斯克還控制了當代最具影響力的社交媒體平台之一。與此同時，這位曾經自稱「溫和派」的企業家越來越多地站在保守強硬派一邊。他公開反對美國民主黨和自由主義思想，認為這些思想對社會有害。

打破傳統

在今天美國大選舉行前夕，馬斯克的政治參與度達到了新高度。7月中旬，川普遇刺後不久，馬斯克宣布公開支持這位共和黨人。今年7月至10月中旬，馬斯克向支持川普的「超級政治行動委員會」捐贈了近1.19億美元。政治行動委員會 (PAC)是可以為「他們的」候選人籌集無限資金的游說團體。

10月中，馬斯克因向美國搖擺州的登記選民提供現金獎勵而成為頭條新聞。他們所要做的就是簽署一份請願書。在選舉之前的每一天，都會通過抽簽選出一名簽字人，並獎勵一百萬美元。美國司法部表示，此舉可能違反聯邦法律。

對於美國商界精英來說，這種公開的政治參與是不尋常的。斯坦福大學網絡政策中心研究員沙克表示：「馬斯克的行為似乎表明，他認為自己可以為所欲為」。她補充說，她指的是馬斯克試圖干涉其他國家的政治辯論。

如果川普贏了？

越來越明顯的是，馬斯克的努力顯然也是為了在川普11月連任時獲得更多的機會和影響力。沙克說：「可以想象，他希望川普為他的公司做出某些外交政策承諾」。

9月底，川普的競選夥伴萬斯（J.D. Vance）暗示，美國可能會重新考慮對北約的支持。如果歐盟對社交媒體平台，尤其是馬斯克的X實施嚴格監管，這種情況就可能發生。歐盟目前正在調查X違反網絡平台新規則的程度，這可能導致巨額罰款。

數字法律專家沙克警告說，這種對關鍵數字基礎設施的權力集中是對民主的威脅：「馬斯克是不可預測的。他的立場可能在一夜之間改變。如果一個控制著重要產品和基礎設施的人改變主意，就會產生重大後果」。

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