美股風向 緊盯大選、Fed決策

美股上周五（1日）在連摔二日後反彈，道瓊工業指數上漲289點。投資人對10月就業報告不如預期不以為意，目光轉移本周美國總統大選結果，以及台北時間本周五凌晨的聯準會（Fed）決策是否釋出更多利率動向。

道瓊指數上周五漲0.7%，那斯達克和標普500指數各漲0.8%和0.4%。英特爾大漲7.8%，因本季業績展望優於預期；亞馬遜大漲6.2%，因第3季營收和獲利成長強勁。蘋果上季營收創歷來同季新高，但股價跌1.2%。

費城半導體指數漲1.1%，台積電ADR上漲1.3%，一周下來仍各跌4.1%和5.2%。

美債波動劇烈，10月就業報告不如預期，華爾街更加篤定Fed今年剩下兩次開會都降息。美國10年期公債殖利率上周五早盤一度大跌，隨後回升，收在4.361%，連七周上揚。華爾街認為，就業成長可能只是因颶風和波音技師罷工而被壓抑。

市場預期Fed將在本周和12月18日各降息1碼，明年1月底前累計降息幅度低於60個基點，代表明年初可能按兵不動。

Bespoke投資集團策略師說，標普500指數今年來截至10月上漲20%，是1936年以來美國總統選舉年最強勁的表現，如此漲幅預告同年會有比正常更強勁的收尾表現。

美國5日的投票日勢必引發金融市場一番折騰，但將排除近來糾纏市場的一大不確定因素。NBC新聞最新民調顯示，兩位總統候選人勢均力敵，但從近日金融股表現和公債殖利率上揚來看顯然偏向川普會當選。投資人預料，無論投票結果如何，短期波動仍在所難免。

Greenwood Capital投資長陶德認為，若共和黨獲勝，可能會出現「利多出盡」的獲利了結行情。若賀錦麗獲勝，則可能引發更嚴重的回檔賣壓。

哪一黨將控制國會，也是投資人考量的另一變數。眾院和參院若維持各由一黨主導的局面，或許有助於抑制預算赤字膨脹，很多人認為這正是導致市場長期利率上揚、不利股市的原因。