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美債殖利率 攀四個月高點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國長期公債價格1日先漲後跌，10年期和30年期公債殖利率收盤衝上四個月來最高。分析師指出，10月非農就業數據失真、技術性因素，及對兩位總統候選人政策助長赤字和通膨的疑慮發酵，都使債市欲振乏力。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率1日收盤攀升3.9個基點至4.201%，是7月31日來最高，使全周殖利率升幅總計10.4個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。10年期美國公債殖利率1日躍升7.9個基點至4.361%，周線升幅達12.9個基點。30年期殖利率同步勁揚8.6個基點至4.559%，但全周升幅僅6個基點。10年期和30年期殖利率都收在7月2日來最高水準。

綜合分析師看法，美債殖利率持續上揚，反映三大因素：首先是經濟因素，美國公債殖利率自9月中以來不斷攀升，期間美國經濟數據比預期強，削弱Fed降息的迫切性。其次是技術因素，10年期殖利率已有兩周盤旋在50日和200日移動均線之上，就技術分析，意味風險偏向走高。第三是選舉因素，共和黨總統提名人川普和民主黨賀錦麗提出的經濟政見，都會擴大支出、迫使聯邦政府擴大發債籌資。

殖利率 美國公債

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