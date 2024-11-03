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道瓊指數剔除英特爾 納入輝達
ＡＩ晶片巨擘輝達（Nvidia）將被納入道瓊工業指數，取代英特爾廿五年來的成分股地位，此次調整反映ＡＩ熱潮與半導體產業的重大變化。
英特爾股價在一日收盤後下跌百分之一點八，輝達大漲近百分之三。
標普道瓊公司在聲明中表示，最新的成分股調整將在十一月八日生效。
輝達股價今年來大漲超過百分之一百七十，去年已暴漲百分之二百四十。在輝達行情節節攀升之際，英特爾持續敗退。儘管英特爾長期稱霸ＰＣ晶片市場，但近幾年已把市占拱手讓給超微（ＡＭＤ），且在ＡＩ領域沒有太大進展。英特爾今年來股價崩跌百分之五十四，反映面臨製造挑戰、中央處理器也面臨競爭。
含輝達在內，現在市值上兆美元的六家科技公司中，共有四家被納入道瓊指數。另兩家未被列在道瓊指數的公司是Alphabet與Meta。
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